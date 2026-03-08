IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

ЦСКА победи Локомотив София в столичното дерби от 25-ия кръг

Локо София остава с 10 точки заема 10-то място

08.03.2026 | 19:46 ч. Обновена: 08.03.2026 | 19:47 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА не сбърка и победи с 2:0 Локомотив София в столичното дерби от 25-ия кръг на Първа лига, играно на националния стадион "Васил Левски".

В герой за "червените" се превърна Джеймс Ето'о. Халфът откри резултата в 13-ата минута след пас на Мохамед Брахими. В 81-ата камерунецът асистира на Алехандро Пиедраита, който вкара нов фамозен гол след този срещу Славия, пише gol.bg. Този път колумбиецът беше точен с много хубав удар в далечния ъгъл на вратата, който попадна точно в сглобката. Мачът в центъра на София беше здрав, като и двата отбора имаха своите шансове за голове.

Свързани статии

В крайна сметка ЦСКА спечели с 2:0 и с победата събра 46 точки, с една по-малко от ЦСКА 1948 и Лудогорец, който този кръг ще играе с Монтана.

Локо София остава с 10 точки заема 10-то място.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦСКА Локомотив София футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem