Синер и Сабаленка с титлите в Индиан Уелс

Яник Синер влезе в историята, след като стана едва третият тенисист, печелил и шестте Мастърс трофея на твърди кортове.

Италианецът триумфира на финала в Индиън Уелс след чиста победа над Даниил Медведев със 7-6(6), 7-6(4). По този начин вторият в схемата се нареди до Новак Джокович и Роджър Федерер, които бяха единствените с такова постижение до момента.

24-годишният Синер не загуби нито един сет по време на целия турнир в Калифорния. Така той записа името си със златни букви в историята на АТР като първия състезател от 1990 година насам, който печели поредни титли от сериите Мастърс 1000 без загубен сет, след като стори същото и в Париж през ноември.

Във финалния сблъсък срещу Медведев италианецът показа железни нерви, като във втория тайбрек изоставаше с 0/4, но спечели седем поредни точки, за да вдигне трофея. Триумфът в Индиън Уелс донесе на Синер първа титла за сезона и сериозно съкрати дистанцията до световния номер 1 Карлос Алкарас.

Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус успя да спечели титлата на турнира в Индиън Уелс след победа над Елена Рибакина от Казахстан с 3:6, 6:3, 7:6 (6) за повече от 2 часа и половина игра.

Така тя взе сладък реванш за загубените финали от родената в Москва съперничка в откритото първенство в Австралия и финалите на сезона миналата година.

Това бе и повторение на мача за титлата между двете в Индиън Уелс през 2023, когато Рибакина спечели 7:6 (11), 6:4. Миналата година състезателката от Беларус загуби финала тук и от младата рускиня Мира Андреева в три сета.