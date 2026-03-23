Алкарас рано-рано си събра багажа от Маями

Световният №1 отпадна още на 1/16-финал в Маями след загуба от Себастиан Корда с 3:6, 7:5, 4:6 и рано-рано си събра багажа от втория турнир от сериите в категория ATP 1000 от мартенската класика.

В Индиън Уелс миналата седмица Карлитос бе спрян на полуфинал от Даниил Медведев и обяви, че Маями е идеално място за бърз реванш за това. Вместо реванш обаче дойде ранен шок - Корда, на 36-а позиция в света, качи на самолета за дома световния №1.

Американецът, син на големия Петр Корда, който жънеше победи по кортовете като представител на Чехословакия и Чехия, спечели първия сет и изправи до стената Карлос тази вечер. Испанецът беше готов за загубата още при 3:5 във втория сет, но успя да се измъкне. Първо сервира отлично и остана в играта, а после проби за 5:5. Последваха нови два гейма на сметката на лидера в ранглистата и сетът бе обърнат.

Но при 3:3 в третата част Корда проби, видя втория си шанс и не го изпусна, като след 2 часа и 20 минути битка сервира победно и затвори мача.

Алкарас си тръгва от Маями с мисълта, че сякаш е орисан това да не е неговият турнир. Спечели го през 2022-ра, когато бе едва на 18, но след това дойдоха тежки моменти - отпадане с обрат на полуфинал от Яник Синер, елиминиране от Григор Димитров на четвъртфинал и от Гофен миналата пролет.

Така след 17-0 на старта на сезона, за десетина дни дойдоха две загуби за световния №1 - и двете в Маями