Стана ясно с кои футболисти ще мачкаме Соломонови острови

България се изправя срещу Соломонови острови в първи мач от турнира FIFA Series за 2026 година в Джакарта. Срещата е на стадион „Гелора Бунг Карно“ в Индонезия, в 10:30 часа българско време.

Ето ги и съставите на двете селекции.

България: 12. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Теодор Иванов, 3. Емил Ценов, 6. Християн Петров – 8. Андриан Краев, 25. Доминик Янков – 16. Марин Петков, 14. Филип Кръстев (К), 10. Здравко Димитров – 26. Тонислав Йорданов

Соломонови острови: 1. Филип Манго (К), 2. Давид Супа, 4. Гордън Иро, 5. Джейвин Алик, 6. Аткин Кауа, 17. Дон Кийна, 15. Уилям Комаси, 14. Жуниор Давид, 10. Рову Бойерс, 7. Рафаел Леаи, 9. Боби Лесли.

Вторият финалист ще стане ясен в късния следобед, тъй като Индонезия - Сейнт Китс и Невис е насрочен за 15:00 часа българско време.

Ако в една от срещите се стигна до реми в редовното време – очакванията са да се изпълняват директно дузпи.

Финалът в Индонезия е насрочен за 16:00 часа българско време в понеделник, 30 март.