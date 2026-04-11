Гунди и Бербатов след Стоичков в престижна футболна класация

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков е поставен на върха в класация за 50-те най-велики български футболисти в историята, изготвена от испанското издание Codro.

Стоичков пред Гунди и Бербатов и още футболни легенди

Второто място в подреждането е за легендата на Левски Георги Аспарухов – Гунди, а трети е бившият голмайстор на ЦСКА, Байер, Тотнъм и Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов.

Сред първите десет попадат още емблемата на Локомотив Пловдив Христо Бонев, изключителният халф Красимир Балъков, героят от "Парк де Пренс" през 1993 година Емил Костадинов, голмайсторът Петър Жеков, рекордьорът по мачове за националния отбор Стилиян Петров, Трифон Иванов и легендарният Димитър Пенев.

Десподов е единственият действащ футболист

Непосредствено след първата десетка се нареждат Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Александър Шаламанов и Наско Сираков.

Единственият действащ футболист в Топ 50 е крилото на ПАОК Кирил Десподов, който заема 49-ото място. След него остава Валери Божинов, играл за отбори като Ювентус и Манчестър Сити, пише БГНЕС.