ЦСКА 1948 разгроми Черно море като гост в последния кръг на Първа лига

ЦСКА 1948 разби с 4:0 като гост Черно море в мач от последния 30-ти кръг на редовния сезон в Първа лига. Точни за успеха на "червените" на "Тича" бяха Елиас Франко (7), Браян Собреро (24), Мамаду Диало (42-дузпа) и Атанас Илиев (80).

С успеха възпитаниците на Александър Александров събраха 59 точки и завършиха на трето място преди плейофите. Черно море е шести с 44 точки. Гостите решиха мача в своя полза още в първите 25 минути. В 7-та минута Кребс центрира към далечната греда, където Лаша Двали свали към Елиас Франко, а бразилецът отблизо вкара за 0:1.

В 20-та минута гредата спаси "моряците". Мамаду Диало засече с глава центриране от корнер на Кребс. Топката се удари в гърба на Росен Стефанов, след което срещна горната греда. Четири минути след това обаче ЦСКА 1948 стигна до втори гол. Росен Стефанов не успя да изчисти добре топката от своето наказателно поле. Кълбото се озова в Браян Собреро, като аржентинецът отправи удар в долния десен ъгъл за 0:2. В края на първата част ситуацията за Черно море стана катастрофална.

Мамаду Диало бе съборен в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа за 0:3. Черно море опита да реагира след началото на втората част. В 48-ата минута удар с глава на Васил Панайотов срещна гредата. В 80-та минута "червените" стигнаха и до четвърти гол. Фредерик Масиел напредна през центъра и намери Атанас Илиев в наказателното поле. Нападателят със страхотен удар в далечния ъгъл вкара за 0:4./ БГНЕС