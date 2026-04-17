Новини Днес | 106

Ново дерби: ЦСКА срещу Левски още на старта на плейофите

Двубоят ще се играе в периода 24 - 27 април

17.04.2026 | 18:22 ч. Обновена: 17.04.2026 | 18:23 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Плейофите в родния шампионат ще стартират с дербито между ЦСКА и Левски, с което завърши и редовния сезон. Това отреди изтегленият жребий днес. Двубоят ще се играе в периода 24 - 27 април, а домакини са "червените".

В шампионския плейоф с най-много точки влиза Левски (70 т.), а в класирането следват Лудогорец (60 т.), ЦСКА 1948 (59 т.) и ЦСКА (56 т.).

Ето какво определи жребият:

31 кръг:

ЦСКА - Левски
Лудогорец - ЦСКА 1948

32 кръг:

ЦСКА - Лудогорец
Левски - ЦСКА 1948

33 кръг:

ЦСКА 1948 - ЦСКА
Левски - Лудогорец

34 кръг:

ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски

35 кръг:

ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - ЦСКА

36 кръг:

ЦСКА 1948 - Левски
Лудогорец - ЦСКА

Календар на срещите:

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май

33 кръг: Между 7 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: На 25 май

