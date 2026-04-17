Ново дерби: ЦСКА срещу Левски още на старта на плейофите

Плейофите в родния шампионат ще стартират с дербито между ЦСКА и Левски, с което завърши и редовния сезон. Това отреди изтегленият жребий днес. Двубоят ще се играе в периода 24 - 27 април, а домакини са "червените".
В шампионския плейоф с най-много точки влиза Левски (70 т.), а в класирането следват Лудогорец (60 т.), ЦСКА 1948 (59 т.) и ЦСКА (56 т.).
Ето какво определи жребият:
31 кръг:
ЦСКА - Левски
Лудогорец - ЦСКА 1948
32 кръг:
ЦСКА - Лудогорец
Левски - ЦСКА 1948
33 кръг:
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Левски - Лудогорец
34 кръг:
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски
35 кръг:
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - ЦСКА
36 кръг:
ЦСКА 1948 - Левски
Лудогорец - ЦСКА
Календар на срещите:
31 кръг: Между 24 и 27 април
32 кръг: Между 1 и 4 май
33 кръг: Между 7 и 10 май
34 кръг: Между 12 и 14 май
35 кръг: Между 15 и 17 май
36 кръг: На 25 май