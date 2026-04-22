Левски удари Нефтохимик в първия мач за волейболната титла

Левски София стартира успешно защитата на титлата си в Супер Волей, след като се наложи с 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23) над Нефтохимик 2010 в първия мач от финалната серия.

В столицата домакините стигнаха до пълен обрат и поведоха с 1:0 победи в серията, която се играе до три успеха от пет срещи.

Гостите от Бургас започнаха по-уверено и взеха първия гейм, демонстрирайки агресия и добра организация в играта. Впоследствие обаче "сините", водени от треньора Николай Желязков, постепенно намериха ритъма си, ограничиха грешките и наложиха превес в ключовите моменти.

Съществен принос за обрата имаше опитният Тодор Скримов, който бе сред лидерите на тима със силен сервис и ефективна атака. В решаващите моменти впечатление направи и младият централен блокировач Адриан Ганев, който се включи силно в четвъртия гейм и допринесе за крайния успех.

Вторият мач от серията е насрочен за 25 април в Бургас, където домакин ще бъде Нефтохимик в зала „Арена Бургас“.