Везенков е отново MVP на Евролигата

Александър Везенков официално бе обявен за най-полезния играч (MVP) на Евролигата за сезон 2025-26 г. Българинът става едва вторият баскетболист в историята на най-престижната клубна надпревара на континента, заслужил това признание за втори път, след като бе в основата на успешните мачове на „Олимпиакос“.

Наградата, определена чрез гласове на капитаните и треньорите на отборите от Евролигата (по 35%), акредитираните медии (20%) и феновете (10%), постави Везенков пред гарда на „Жалгирис“ Силвен Франсиско и Илайджа Брайънт („Апоел“, Тел Авив).

Везенков бе MVP и през 2023 г., което го изравни с другия двукратен лауреат – Антъни Паркър,

спечелил през 2004-05 и 2005-06.

Саша стана реализатор №1 на този сезон сезона с 19.4 т. на мач, оглави класацията по игрови коефициент (PIR) с 23,1, завърши пети по борби (6,6 на мач) и трети по реализирни кошове за две точки (4,9).

Неговото представяне неизменно бе стабилно. Той завърши с двуцифрен брой точки в 33 от 34-те си участия и достигна границата от 20 или повече точки 19 пъти. При това записа четири дабъл-дабъла и осигури на „Олимпиакос“ баланс от 26 победи при 12 загуби, с който гръцкият клуб спечели редовния сезон.

Везенков също така си спечели място и в идеалния отбор на Евролигата за четвърти път в кариерата си, като се изравни с Димитрис Диамантидис и вече е само след Хуан Карлос Наваро, който 5 пъти е влизал в идеалната петорка.