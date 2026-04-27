Първи опит за титлата: Левски пуска билетите за мача с ЦСКА 1948 днес

От Левски обявиха, че днес ще пуснат в продажба билетите за домакинството на ЦСКА 1948 днес. Срещата е на 2 май (събота) от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов", като при евентуален успех тимът на Хулио Веласкес ще спечели титлата на България след пауза от 17 години.
"Левскари, билетите за мача от 2-ия кръг на плейофите в Първа лига срещу „ЦСКА 1948“ ще бъдат пуснати в продажба в 10:00 часа в понеделник, 27 април.
Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн!
В събота, 2 май билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.
В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.
Цени на билетите:
Сектор А, VIP: 51.13 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блок 1914: 20.45 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Б: 7.16 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор В: 10.23 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Г: 7.16 €
*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.
Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов".