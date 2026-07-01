Лос Анджелис Лейкърс потвърди: Леброн Джеймс си тръгна

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс официално потвърди напускането на четирикратния шампион на НБА Леброн Джеймс.

Бившият собственик и сега управител на Лейкърс Джийни Бъс направи съобщението на официалните страници на Лейкърс в социалните медии.

"Леброн Джеймс е един от най-великите спортисти в историята

Завинаги ще бъдем благодарни за осемте му години с Лос Анджелис Лейкърс, включително шампионската титла през 2020 г., до която ни доведе при невероятно трудни обстоятелства, и за безбройните рекорди, които постави в екипа на Лейкърс.

Пожелаваме му всичко най-добро за бъдещето, както на игрището, така и извън него. Той завинаги ще остане важна част от семейството на Лейкърс“, заяви Бъс.

Според влиятелния наблюдател Шамс Чарания решението на Леброн Джеймс да напусне Лейкърс не е било за печелене на повече пари, а за търсене на титла. Според него ЛеБрон ще продължи кариерата си в Голдън Стейт, Маями или Кливланд.

41-годишният Леброн Джеймс е

информирал официално Лос Анджелис Лейкърс, че няма да поднови договора си

с отбора. Джеймс е решил да продължи кариерата си в НБА , но като стане свободен агент.

Джеймс е с Лейкърс от 2018 г. През 2020 г. отборът спечели шампионата на НБА с него, а ЛеБрон беше обявен за MVP на финалите срещу Маями (4-2).

Миналия сезон Леброн изигра 59 мача в редовния сезон на НБА, като средно отбелязваше 21 точки, 5,9 борби и 7,2 асистенции. В плейофите той постигаше средно 23,2 точки, 6,7 борби и 7,3 асистенции в 10 мача.

Лейкърс стигнаха до втория кръг на плейофите, където загубиха с 0:4 от Оклахома Сити.

Преди това е играл за Кливланд и Маями, където също стана шампион.

Според The ​​Athletic Леброн се е насочил към Минесота заради доброто му мнение за звездата Антъни Едуардс. „Преместването му в Минесота може да сложи край на многогодишната му суша в шампионата и би затвърдило позицията му да бъде най-великият играч на всички времена.“, пише изданието.

Според The ​​Athletic,

Голдън Стейт не се смятат за фаворити за привличането на Джеймс.

Отборът обаче оставал предпазливо оптимистичен, заради чудесните отношения на Леброн със Стеф Къри и Дреймън Грийн.

Маями също е един от възможните варианти за ЛеБрон Джеймс, пише Джейк Фишър. „Той вече е свързван с Маями – като потенциално завръщане у дома, ако Янис [Антетокумбо] се окаже в Саут Бийч. В момента в лигата се говори много за възможността им да играят заедно.“