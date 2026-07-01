Лос Анджелис Лейкърс потвърди: Леброн Джеймс си тръгна

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс официално потвърди напускането на четирикратния шампион на НБА Леброн Джеймс.
Бившият собственик и сега управител на Лейкърс Джийни Бъс направи съобщението на официалните страници на Лейкърс в социалните медии.
"Леброн Джеймс е един от най-великите спортисти в историята
Завинаги ще бъдем благодарни за осемте му години с Лос Анджелис Лейкърс, включително шампионската титла през 2020 г., до която ни доведе при невероятно трудни обстоятелства, и за безбройните рекорди, които постави в екипа на Лейкърс.
Пожелаваме му всичко най-добро за бъдещето, както на игрището, така и извън него. Той завинаги ще остане важна част от семейството на Лейкърс“, заяви Бъс.
Според влиятелния наблюдател Шамс Чарания решението на Леброн Джеймс да напусне Лейкърс не е било за печелене на повече пари, а за търсене на титла. Според него ЛеБрон ще продължи кариерата си в Голдън Стейт, Маями или Кливланд.
41-годишният Леброн Джеймс е
информирал официално Лос Анджелис Лейкърс, че няма да поднови договора си
с отбора. Джеймс е решил да продължи кариерата си в НБА , но като стане свободен агент.
Джеймс е с Лейкърс от 2018 г. През 2020 г. отборът спечели шампионата на НБА с него, а ЛеБрон беше обявен за MVP на финалите срещу Маями (4-2).
Миналия сезон Леброн изигра 59 мача в редовния сезон на НБА, като средно отбелязваше 21 точки, 5,9 борби и 7,2 асистенции. В плейофите той постигаше средно 23,2 точки, 6,7 борби и 7,3 асистенции в 10 мача.
Лейкърс стигнаха до втория кръг на плейофите, където загубиха с 0:4 от Оклахома Сити.
Преди това е играл за Кливланд и Маями, където също стана шампион.
Според The Athletic Леброн се е насочил към Минесота заради доброто му мнение за звездата Антъни Едуардс. „Преместването му в Минесота може да сложи край на многогодишната му суша в шампионата и би затвърдило позицията му да бъде най-великият играч на всички времена.“, пише изданието.
Според The Athletic,
Голдън Стейт не се смятат за фаворити за привличането на Джеймс.
Отборът обаче оставал предпазливо оптимистичен, заради чудесните отношения на Леброн със Стеф Къри и Дреймън Грийн.
Маями също е един от възможните варианти за ЛеБрон Джеймс, пише Джейк Фишър. „Той вече е свързван с Маями – като потенциално завръщане у дома, ако Янис [Антетокумбо] се окаже в Саут Бийч. В момента в лигата се говори много за възможността им да играят заедно.“Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.