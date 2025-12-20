След консултациите при президента: Кои са възможните дати за предсрочния вот?

Консултациите на партиите при президента Румен Радев приключиха. На тях стана ясно, че всички политически сили заявиха желание за предсрочни избори и невъзможност за работа в настоящия 51-ви парламент. Всички те поискаха и честен вот. На същото мнение е и президентът Румен Радев. Той обяви, че първият мандат ще бъде връчен след Нова година, което би могло да стане най-рано след 5 януари.

Първи по право са най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ-СДС. Ако партията на Бойко Борисов не реализира мандата, което е твърде вероятно, на ход е втората политическа сила – „Продължаваме промяната-Демократична България".

Конституцията им отпуска 7-дневен срок за размисъл и съставяне на кабинет.

От ПП-ДБ вече заявиха, че гледат към предсрочни избори и също ще откажат най-вероятно мандата. Ако и вторият проучвателен мандат се провали, президентът избира някоя от останалите политически сили, която да опита да състави правителство.

В случай на неуспех и на този, трети последен опит, държавният глава назначава служебен кабинет и насрочва нови предсрочни парламентарни избори. При третия мандат няма задължителен седемдневен срок. Тази процедура може да варира като време, но нагласите са да приключи за по-малко от месец, в който и трите мандата ще бъдат върнати.

Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Така, ако консултациите приключат в края на януари, а хронограмата за вота е за около два месеца, вариантите за дата на вота са 22 или 29 март, или 5 април, когато обаче е Цветница.

Президентът Радев като че ли направи вече заявка, че няма да бърза, като се съгласи с Радостин Василев, лидер на МЕЧ, че удачното време за предсрочния вот е края на март, началото на април.

По време на консултациите от ГЕРБ – СДС призоваха държавният глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска Радев да каже дали ще прави свой политически проект и дали ще се яви на парламентарните избори.

Радев отговори, че не говори за политически проект, въпреки че това от години непрекъснато се внушава, и призова консултациите да не се превръщат в предизборна кампания.

По време на консултациите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че няма време за губене и колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре, тъй като държавата се намира в кризисна ситуация. Партията смята, че през март е съвсем реалистично да има предсрочен парламентарен вот.

Заместник-председателят на парламентарната група "ДПС – Ново начало" Йордан Цонев не фиксираха точно кога виждат предсрочните избори.

Според председателя на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров заяви също, че колкото по-бързо отидем на избори, толкова по-добре.

Според Радостин Василев, лидер на МЕЧ, февруари не е добър избор за провеждане на предсрочен вот, а президентът отговори, че разбира аргументите им и ги подкрепя. Ако от партията получат третия мандат, ще го забавят технически, за да може изборите да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове и логистичната работа да бъде по-удобна, заяви Василев. Той каза още, че най-подходящо е провеждане на избори през април.

"Разбирам напълно вашите аргументи и ги подкрепям за времето на изборите", отговори му президентът Румен Радев. Той допълни, че има искания за неподходящи месеци. Никога не са правени избори през февруари, отбеляза държавният глава.

Най-важно е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки да даде вота си и той да бъде отчетен правилно, заяви пред журналисти председателят на парламентарната група „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков след края на консултацията с президента Румен Радев.

За датата на изборите Садъков посочи, че президентът води консултации и трябва да се изчака те да завършат.

В последния ден на консултациите, президентът се срещна и с най-малката парламентарно представена партия – "Величие". Лидерът ѝ Ивелин Михайлов коментира, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно от неговия старт, заради манипулациите на последните избори и подмяната на вота на хората. Михайлов се обяви за избори през февруари-март.