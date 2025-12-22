Защо младите се отвращават от българската политика?

Политическият активист Петър Танев и брат му Александър Танев от сдружението "Студенти срещу мафията" участваха в последните протести срещу кабинета "Желязков".

Петър отбелязва в предаването "България сутрин", че поколението Gen Z проявява засилен интерес към политическата сцена.

"Това е тенденция, която виждам, че има сериозен потенциал, особено в Европа. Сигурен съм, че младото поколение ще продължи да протестира", каза той.

Танев подчерта, че младите хора искат да бъдат част от ключови процеси като членството в Шенген и Еврозоната, но очакват и дългосрочна политика, която да ги ангажира.

Младите ще упражнят правото си на глас, убеден е Александър.

"Определено младите ще гласуват. Аз съм абсолютно убеден. Партиите трябва да вършат работата си – те са в този парламент, за да започнат хората да им вярват", подчерта той пред Bulgaria ON AIR и добави, че ще се радва на нови играчи на политическата сцена, които да внесат свежа енергия и идеи.

Петър смята, че много млади хора имат по-голяма експертност и стратегическо виждане за бъдещето на България, но тези качества често остават подценени.

"Като гледам хората, които са в Народното събрание, има изключителен потенциал, който не използваме, защото младите се отвращават от българската политика", коментира той.

Александър каза, че ангажираността и борбата за промяна минават през избирателната активност и честността на изборите.

"Трябва хората в България да се ангажират и да се борят за промяна", призова той.

Петър критикува размера на студентските стипендии и ниските заплати в държавния сектор.

"Българските стипендии са от 100 до 300 лв. – това е унизително малка сума. Парите в бюджета не стигат да инвестираме в бъдещето на България", заяви той и допълни, че стартовата заплата в Министерството на външните работи е едва 800 лв., а българските посолства не достигат необходимото ниво на представителност.

Александър смята, че проблемът идва от загубата на надежда у хората, че страната може да се промени.

"Когато хората стават по-образовани, започват да стават по-критични", отбеляза той.

Петър призовава младите хора да повишат изборната си активност, като посочи, че те са значително по-ангажирани в сравнение с по-възрастните.