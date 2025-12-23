IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зоологическата градина в София с празнично разписание

В първите дни от 2026 г. няма да се приемат посетители

23.12.2025 | 23:08 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

От Столична община съобщават, че Зоологическа градина-Софи няма да приема посетители между 1 и 4 януари 2026 година. От СО уточниха, че причината е настройване и тестване на системите за касови и безкасови плащания в евро във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа зоопаркът ще работи без почивен ден – от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, при зимно работно време. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще бъдат отворени от 8:30 до 16:30 ч., а престоят на посетителите ще бъде разрешен до 17:00 ч.

Посетителите ще могат да разглеждат и закритите експозиции – залите “Големи котки, терариум и аквариум“, “Гиганти“, “Примати III“ и “Примати II“, които ще работят между 9:00 и 16:30 ч.

Първият работен ден на Зоологическа градина – София през 2026 г. ще бъде 5 януари.

зоопарк София Столична община посетители празнично разписание Коледа Нова година
България
