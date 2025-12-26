Семейство учи сина си на християнски ценности: Матей да расте с вяра в Бога

На втория ден от Рождество Христово църквата отбелязва Събор на Пресвета Богородица. Почита се Божията майка, родила Спасителя. Днес е и Денят на бащата.

Семейство Карпови отбелязват Деня на бащата в храма. Искат синът им Матей да расте с вяра в Бога.

"Искам той да бъде част от Христовата църква. Той да стане добър баща и добър българин, да се грижи за своето семейство, за Родината. Да бъде добър християнин", каза бащата Георги Карпов.

"Искаме още от малък да го научим, че е хубаво да посещава църква", добави майката Мирела Карпова.

Тя се надява синът ѝ да ходи на литургии, причастия и да спазва постите. Родителите се стремят да дават добър пример, за да може и детето им един ден да остави такава следа.

И днес църковните песнопения ни припомнят благата вест за раждането на Спасителя.

Свещеникът Цветан Атанасов отбеляза, че църквата ни събира да прославим Богородица, чрез която Иисус Христос е придобил човешка природа.

"Същината на нашето спасение е човешката природа и божествената да бъдат съединени неразлъчно", добави свещеникът.

Вярващите отправиха молитви за здраве, спасение на душата, Божия благодат, успех и мир за всички хора.

