Еврото е тук: Приемането ни в еврозоната е събитие №1 за българите през 2025 г.

Измина още една динамична година за България. Година, която започна със служебен кабинет, още в началото й се сформира редовно правителство, което обаче падна в през декември.

365 дни, които бяха белязани със значителни външнополитически успехи за страната ни като приемането в Шенген и еврозоната. И година, в която за съжаление природните катаклизми отново не ни подминаха.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? С този въпрос редакцията на Dnes.bg се допита до своите читатели в традиционната ни за края на годината анкета, в която участие взеха над 1540 души. А ето как подредихте най-важното вие – нашите читатели.

Категорично събитие №1 за страната ни е приемането на страната ни в еврозоната – цели 30% от анкетираните посочват именно това като най-важното събитие за България през изминалата година. Събитие, което през 2025 година стана факт на хартия, а истинското въвеждане на еврото у нас предстои буквално след броени часове. Така че определено 2026 година ще бъде особено интересна и динамична в това отношение.

На второ място в класацията за събитие на годината се наредиха най-мащабните протести в страната ни в последните години, които направиха впечатление не само в столицата София, но и в почти всички големи градове на страната. В крайна сметка тези протести добедоха първо до изтеглянето на проектобюджета за следващата година, а след това и до падането на кабинета Желязков. За 27% от анкетираните това е най-важното събитие за отминаващата година.

Третото по важност събитие е ръстът на цените и социално напрежение в страната в изминалите 12 месеца - за 20% от всички. Макар и в крайна сметка равнището на инфлацията да бе овладяно с цел изпълняване на критериите за еврото, у хората категорично остана чувството за рязък скок на всички стоки и услуги.

Окончателното ни приемане в Шенген, което също стана факт тази година, е най-важното за 11% от анкетираните наши читатели. За 7% пък огромната волейболна радост, която ни донесоха девойките със световната си титла и мъжете със своето второ място на световното първенство по волейбол, са най-важното за отминаващата си година. Остава ни да се надяваме, че само след малко повече от месец отново ще имаме поводи за радост от зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Останалите предложени събития събраха далеч по-скромна подкрепа от вас, нашите читатели. Едва за 2% от участвалите в анкетата най-важното събитие е оставката на кабинетът „Желязков“, а за 1% - тежките наводнения по родното Черноморие, международните учения на НАТО у нас и битката за ДПС.

За финал, часове преди настъпването на новата 2026 година, остава да си пожелаем тя да бъде здрава, мирна и много по-успешна за България! Да се редят повече радостни новини, а лошите да липсват.

Наздраве от екипа на Dnes.bg и за много години!!!