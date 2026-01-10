С първите пенсии в евро в джоба възрастните все още свикват с новите пари



След като получиха първите си пенсии в евро, пенсионерите започнаха да ги харчат в аптеките за лекарства.

67-годишната Кръстина Дянкова от Велико Търново е с хипертония и неврологично заболяване. Казва, че лекарствата ѝ са без промяна в цените след Нова година и че още свиква с еврото.

Пазаруване в евро

"Не мога да кажа, че съм свикнала с еврото, даваме български левове, а ни връщат в евро - едното в джоба, другото в портмонето", сподели Кръстина Дянкова.

Повечето пенсионери лесно пазаруват с новата валута.

"Ние имаме дъщеря в Испания и работим там с евро - седим по два-три месеца. Ама хората, които са по Смолян - бабите, дядовците - не вярвам да се оправят", каза пенсионерът Богдан Петров.

"Те се оправят дори по-добре от младите, приеха много спокойно, че трябва да работят с новата валута и нямат проблеми - дават евро, знаят какво трябва да им върна, сметнали са си някои", обясни фармацевтът Яна Узунова.

Цените на лекарствата

От началото на годината клиентите все още не откриват лекарства с драстично повишени цени. А според българи, които живеят в чужбина, тук те са по-евтини.

"В сравнение с някои западноевропейски страни, примерно Германия, Холандия, Великобритания, лекарствата тук са по-евтини, здравеопазването тук е по- евтино и по на ниво", изтъкна Димитър Йорданов.

"През нощта на 31 декември се извърши автоматична актуализация на фармацевтичния софтуер, която превърна стойностите на лекарствата от лева в еврова равностойност. Поскъпване на лекарствата от страна на аптеките няма, единствено, ако има промени в цените, те се случват във времето, това е от страна на производители и съответно на доставчика", категорична е фармацевтът Яна Узунова.

Според фармацевтите цените на лекарствата са подложени на стриктна регулация. Повишението при различните продукти се планира предварително и преминава през Комисията по цени и реимбурсиране, като така пациентите са защитени във висока степен.

