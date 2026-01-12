Наративът на ГЕРБ е към изтеклата година и управлението без ясна визия за бъдеще

Министър-председателят в оставка Росен Желязков отиде в президентството сам, за да получи, а след това и да върне проучвателния мандат, който Румен Радев връчи на първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. По думите на Желязков настоящето 51-во Народно събрание върви към своя финал.

Според политическия психолог проф. Антоанета Христова случилото се не представлява изненада, а е напълно очаквана и рутинна процедура, тъй като основните политически сили отдавна са заявили отказ от опит за съставяне на кабинет.

По думите на проф. Христова всички партии вече са в предизборна кампания. “Аз виждам кампания още от момента, в който се даде оставката - да не кажа и по-рано. В момента сме свидетели на черна, бяла и всякаква кампания. Всички фактори и агенти на образите на политическите партии вече шестват по медиите. Това е една много интересна театрална постановка за наблюдение", коментира политическият психолог пред "България сутрин".

Липса на политическа воля

Според доц. Светослав Живков липсва каквато и да е политическа воля за съставяне на редовно правителство. "Играта с мандатите може да се разглежда като първите стъпки на предизборната кампания", посочи експертът.

Живков и Христова посочват, че при връщането на първия мандат от страна на ГЕРБ е доминирал разказът за постигнатото в миналото, без ясно очертана визия за бъдещето.

"Чухме основно разказ за миналото - за изтеклата година и управлението. Това е наративът на ГЕРБ. Това, което не чухме, е визия за бъдещето. Изборите ще минат и ако няма воля за управление, ще се върнем в същия сценарий", отбеляза доц. Живков пред Bulgaria ON AIR.

Разделение

Проф. Христова очерта няколко основни линии, по които обществото вече се разделя и които вероятно ще доминират в кампанията.

"Основните линии на разделение в момента са няколко. Първата е темата за Украйна и позиционирането ни спрямо войната и ЕС. Втората - темата за еврото и икономическите последствия за България. Трета, много важна и конфликтна тема, е начинът на гласуване. Проблемът не е нито в машините, нито в бюлетините, а в контрола върху процеса", посочи политическият психолог.

Проф. Христова предупреди, че именно около честността на вота може да се генерира сериозно обществено напрежение още преди изборния ден.

Анализаторите отбелязаха, че в последните седмици ГЕРБ насочва основната си критика не към другите парламентарни партии, а към президента Румен Радев.

Според Живков това поведение на практика легитимира държавния глава като активен политически играч, което е проблематично в условията на парламентарна република.

Проф. Христова е на мнение, че ГЕРБ възприема Радев като реална заплаха, тъй като вътрешни социологически данни сочат, че евентуален негов политически проект би могъл да се нареди на първо място на избори.

Гледайте видеото с целия разговор.