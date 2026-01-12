IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Наративът на ГЕРБ е към изтеклата година и управлението без ясна визия за бъдеще

Украйна, еврото и начинът на гласуване са основните теми на разделение сред обществото

12.01.2026 | 13:20 ч. 9

Министър-председателят в оставка Росен Желязков отиде в президентството сам, за да получи, а след това и да върне проучвателния мандат, който Румен Радев връчи на първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. По думите на Желязков настоящето 51-во Народно събрание върви към своя финал.

Според политическия психолог проф. Антоанета Христова случилото се не представлява изненада, а е напълно очаквана и рутинна процедура, тъй като основните политически сили отдавна са заявили отказ от опит за съставяне на кабинет.

По думите на проф. Христова всички партии вече са в предизборна кампания. “Аз виждам кампания още от момента, в който се даде оставката - да не кажа и по-рано. В момента сме свидетели на черна, бяла и всякаква кампания. Всички фактори и агенти на образите на политическите партии вече шестват по медиите. Това е една много интересна театрална постановка за наблюдение", коментира политическият психолог пред "България сутрин".

Липса на политическа воля

Според доц. Светослав Живков липсва каквато и да е политическа воля за съставяне на редовно правителство. "Играта с мандатите може да се разглежда като първите стъпки на предизборната кампания", посочи експертът.

Живков и Христова посочват, че при връщането на първия мандат от страна на ГЕРБ е доминирал разказът за постигнатото в миналото, без ясно очертана визия за бъдещето.

"Чухме основно разказ за миналото - за изтеклата година и управлението. Това е наративът на ГЕРБ. Това, което не чухме, е визия за бъдещето. Изборите ще минат и ако няма воля за управление, ще се върнем в същия сценарий", отбеляза доц. Живков пред Bulgaria ON AIR.

Разделение

Проф. Христова очерта няколко основни линии, по които обществото вече се разделя и които вероятно ще доминират в кампанията.

"Основните линии на разделение в момента са няколко. Първата е темата за Украйна и позиционирането ни спрямо войната и ЕС. Втората - темата за еврото и икономическите последствия за България. Трета, много важна и конфликтна тема, е начинът на гласуване. Проблемът не е нито в машините, нито в бюлетините, а в контрола върху процеса", посочи политическият психолог.

Свързани статии

Проф. Христова предупреди, че именно около честността на вота може да се генерира сериозно обществено напрежение още преди изборния ден.

Анализаторите отбелязаха, че в последните седмици ГЕРБ насочва основната си критика не към другите парламентарни партии, а към президента Румен Радев.

Според Живков това поведение на практика легитимира държавния глава като активен политически играч, което е проблематично в условията на парламентарна република.

Проф. Христова е на мнение, че ГЕРБ възприема Радев като реална заплаха, тъй като вътрешни социологически данни сочат, че евентуален негов политически проект би могъл да се нареди на първо място на избори.

Гледайте видеото с целия разговор.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

51 НС партии първа политическа сила ГЕРБ-СДС румен радев върнат мандат предсрочни парламентарни избори Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem