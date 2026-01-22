Наталия Киселова: Начинът, по който се налага промяната в ИК не е правилен

Депутатът от ПГ на „БСП-Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова обясни пред журналисти, че не се е регистрирала в пленарна зала, защото начинът, по който се налага промяната в Изборния кодекс не е правилен.

При третата проверка на кворума в залата се регистрираха 61 депутати от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, осем от "БСП-Обединена левица", 16 от "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в група. В регистрацията не участваха "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие". Заседанието бе прекъснато поради липса на кворум след три проверки.

Киселова уточни, че с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ не са били в коалиция, а в съвместно управление и въпросът защо по такъв начин се опитват да наложат оптичните сканиращи устройства трябва да бъде отправен към тях. „Стремежът е да се минимизира човешкият фактор, но не по този начин“, добави тя.

По думите ѝ, ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят Румен Радев, че прави правителство в свой интерес и по тази причина според Киселова е правилно да се даде възможност на Илияна Йотова като президент да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставяне на служебен кабинет.

Свързани статии КС ще заседава в петък за оставката на Радев

Ако имаше подкрепа на предложението на БСП в правната комисия да се отложи влизането в сила на измененията, щяхме да водим по друг начин разговора, заяви тя. Киселова посочи, че в неделя е чула от председателя на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС), че ще подкрепят отлагане на влизането на нормите от 1 януари 2027 г.

Според нея предложените изменения за избирателните списъци и за скенерите двойно утежняват избирателите. Говорим за това как избирателите да могат достатъчно лесно да отидат до урните, отбеляза тя.

На въпрос защо само част от депутатите от "БСП-Обединена левица" са се регистрирали при проверката на кворума днес в пленарната зала, Киселова обясни, че от миналата седмица имат решение по Изборния кодекс да се гласува по съвест.

Попитана трябва ли да се проведат максимално бързо предсрочните парламентарни избори, тя отговори, че въпросът с изборите е последица от предишни други действия, а именно съставяне на служебно правителство, а за да се състави, трябва да има преди това легитимен президент. „Според мен е редно утре, при решение на Конституционния съд в 12 ч. г-жа Йотова да дойде да положи клетва в Народното събрание като президент, за да е ясно откога тече мандатът, който ще довърши и след това да започне разговори с кандидат министър-председателите“, допълни Киселова.

На въпроса на БГНЕС ако Румен Радев я покани в негов политически проект, ще приеме ли, Киселова заяви: „Нека г-н Радев да престане да бъде президент, да направи проект и тогава ще говорим.“

Всяка жена, която иска да прави промени за по-добро, трябва да получи подкрепа, коментира още Киселова във връзка с депутата от ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова, за която стана ясно, че няма да бъде част от листите на ПП. „Сега трябва да дадем и сериозна подкрепа на президента Йотова“, каза още тя