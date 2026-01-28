Регистрираната марка „Нашата България“ нямала общо с Румен Радев

Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му. „Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса.

По-рано стана ясно, че вчера в патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името „Нашата България“ като търговска марка.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката „Нашата България“, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др.

Президентът Румен Радев подаде оставка и напусна президентството преди дни, но все още не е обявил ще има ли нов проект, как ще се яви на избори самостоятелно или не, с кои партии ще работи.

Преди време се спекулираше, че "ракета носител" за явяване на изборите на Радев може да бъде „Движение Трети март“, които самите припознаваха държавният глава като техене лидер. Тези твърдения бяха също отречени от Радев.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни тогава Радев.

Днес бе отречени от членовете на "България може" на Кузман Илиев, че са водени разговори и с тях.

„Ние имаме партия, харта, политическа резолюция, млади лица и експерти, които искат да предлагат реални решения за България. Президентът може да има своя политически проект, това не е изненада, но ние не сме регистрация назаем“, заяви Кузман Илиев.

Очаква се президентът да конкретизира намеренията си за влизане в партийната политика в петък вечер в предаването "Панорама" по БНТ.