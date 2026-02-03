Райчев залага на Гюров за премиер, Коларова се надява да е Силвия Къдрева

Днес президентът Илияна Йотова ще се срещне с първите две политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, за да обсъди кой да оглави служебното правителство. Петима души от т.нар. „домова книга“ вече са заявили, че са готови да поемат поста.

Политологът проф. Румяна Коларова и социологът Андрей Райчев коментираха пред bTV, че големият дебат изглежда се концентрира около две имена – Димитър Главчев и Андрей Гюров.

Проф. Коларова подчерта, че президентът Йотова не бива да изглежда като фигура, която просто „следва чужди предпочитания“, именно защото има реален избор между повече кандидати.

„Ако се следва рутинната процедура, Йотова ще трябва да избира между Главчев и Гюров. Но така ще остане сянката, че всъщност тя нищо не решава. Надявам се да е жена, аз имам фаворит - Силвия Къдрева. Единствената, която дойде, без да иска да се показва – с палто и рокля “, коментира проф. Коларова.

Тя отбеляза и символичния ефект от начина, по който президентът посреща кандидатите:

„Фактът, че слезе и посрещна кандидатите, промени много нагласите на хората към този избор.“

Коларова дори заяви, че би приветствала избор на жена за министър-председател, като аргументира позицията си с нуждата да се разбива обществен предразсъдък, че „жените в политиката не решават“.

Според Андрей Райчев Илияна Йотова е в специфична ситуация, която ѝ дава свобода да действа по-спокойно:

„Йотова стана капитан на кораба в много късметлийско време – политическите сили нямат време да се скочат върху нея. Всичко е съсредоточено върху Радев и тази битка.“

По думите му Йотова има стимул да се позиционира като президент „без пристрастност“ – и това е умна стратегия и институционално, и политически.

Райчев постави въпроса, че самият списък с потенциални служебни премиери (без Гюров) е съставен от фигури, които по една или друга причина могат да бъдат асоциирани с конкретни политически среди.

„Това е списък, с изключение на Гюров, на хора, които са специално сложени, за да бъдат потенциални премиери на определена политическа сила. Според мен възможният премиер ще е Гюров“, каза Райчев.