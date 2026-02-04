Омбудсманът за записите от козметични салони: Това е потъпкване на човешкото достойнство

Това, на което сме свидетели в момента, е ужасно потъпкване на правото на човешко достойнство, каза омбудсманът на Република България Велислава Делчева в ефира на bTV за нелегалното снимане на жени в козметични салони и лекарски кабинети.

Преди два дни от Районната прокуратура в Бургас съобщиха, че са образувани две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в Бургас и разпространението им в интернет без знанието на клиентите. От Районната прокуратура в Казанлък днес съобщиха, че се извършва проверка във връзка с публикувана информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в града. Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) днес.

Вчера отправихме препоръка към министрите на вътрешните работи, на правосъдието, на здравеопазването, както и на Комисията за защита на личните данни, каза Делчева. В Хартата за основните права на човека е записано правото на човешко достойнство в чл.1. Изрично се казва, че човешкото достойнство трябва да се защитава и опазва, а тук виждаме как е погазено, каза тя.

По нейни думи пострадалите на първо време трябва да се обърнат към полицията, която след това трябва да предостави данните на прокуратурата, която да установи дали има престъпление.

За момента нямаме конкретни правила при такива ситуации кои кадри са защитени, каза още Делчева. Тя посочи, че в Закона за личните данни не е изрично записано, че не може да се правят видеозаписи в тоалетни, козметични салони или други санитарни помещения.

Тези няколко примера в момента дават основание да настояваме за такава разпоредба в Закона за личните данни, каза тя. Тези престъпления трябва да влязат в Наказателния кодекс и хората, които са ги извършили, да бъдат наказани по установения ред, допълни омбудсманът.

По повод увеличението на сметките за ток омбудсманът посочи, че в рамките на вчерашния ден и днес са получени десетки жалби в тази връзка.

Моят апел е към министъра на енергетиката и към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да направят проверки дали има увеличение на цената и на какво се дължи. Цената на тока се определя към 1 юли предишната година и не би трябвало да има промяна", посочи Делчева.

За такива големи сметки причина може да е и по-голямото потребление. Но докато това не стане ясно гражданите имат основание да се съмняват в това, което плащат, каза още тя.

По нейни думи гражданите биха могли да поискат дружеството да направи проверка. Омбудсманът обясни, че до изясняване на обстоятелствата сметката трябва да се заплати, за да не бъде спряно електричеството.

Апелирам към дружествата – нека помислят и за разсрочено плащане в случаите, в които хората са затруднени да си платят сметката, посочи Делчева.

Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков днес съобщи, че започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители.

За решението на Столична община паркинг „Джеймс Баучер“ и паркинг „Стадион Васил Левски“ да престанат да изпълняват функцията на буферни Делчева посочи, че софиянци са ощетени. Разбирам защо кметът е направил това и е добре, че все пак е осъществен някакъв контрол, допълни тя.

„Контролът, който трябва да извършва администрацията, е предварителен, текущ и последващ. Сега се оказваме в ситуация, в която промяната става за сметка на хората, които използват паркингите редовно и не мамят“, каза още омбудсманът и допълни, че още утре ще отправи препоръка към столичния кмет Васил Терзиев да помисли за начин, по който тези паркинги да продължат да работят по начина, по който е сега, но все пак контролът при тяхното използване да бъде по-строг.