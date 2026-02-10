Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Над 150 души в столичен квартал живеят в непрекъснат страх, че ще бъдат подпалени. Става дума за квартал „Сухата река“, където серия от палежи, заснети от камера, показват как мъж пали асансьора, а след като полицията така и не установява кой е той – два месеца по-късно подпалва същия вход, съобщи "Нова телевизия.

Извършителят още не е установен. Първият палеж е отпреди Нова година - на втория етаж, където все още няма електричество, сред щетите са счупени прозорци, изгоряла врата на асансьор и опушване на стени и таван. Повреди има чак до шестия етаж на сградата, причината е хвърляне на запалителна течност по асансьора.

Мартин Маринов, който живее в блока, разказва, че тече разследване, за чийто напредък той и съседите му не са информирани. „В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново, защото ние смятаме, че е един и същ. По съвет на разследващите бяхме налепили негови снимки от камерите - за да разпознае някой от нас човека. Той не е влязъл с взлом във входа, а е отворил вратата с чип, така че щом е имал достъп, някой от блока го е пуснал“, предполага той.

По думите на друг живущ в сградата при първия палеж - вечерта на 30-и декември, е бил обгазен целия вход - от 2 етаж нагоре. „Имаше много пушеци и пламъци, пожарникарите забраниха да излизаме от домовете си, заради опасност от обгазяване в етажните пространства“, спомня си той.

Според разказа на живущите с влизането си във входа, преди втория палеж, мъжът разлепва снимките си, залива с туба бензин и пали. Един от съседите споделя, че поради силния вятър, входната врата на апартамента му се е отворила, а това е довело до обгазяване, причинено от палежа в етажното пространство. Затова се е наложило да прави основен ремонт навръх Нова година.

На спешния телефон 112 им казват, че не може да се направи нищо. Разследващият случаите на палежи е отпуск и живущите се опасяват, че работата по случая е спряла. NOVA потърси МВР за повече информация, но отговор до приключване на материала не бе получен.