Трифонов: Защо родителите на тези деца се държат така?

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува остра позиция във Фейсбук по повод вече покойния самозван "духовен лидер" Ивайло Калушев и последните шокиращи разкрития около намерените още пет трупа на хора от най-близкото му обкръжение. Сред тях, открити застреляни в кемпера на Калушев, бяха и непълнолетно момче и младеж на 22 години, които собствените им семейства оставили на отглеждане при него.

Бившият народен представител изразява емоционално възмущението си и отправя тежки думи към поведението на тримата родители на деца, оставени при Калушев, които се изповядаха пред медиите.

"Знам, че всичко това ви звучи твърде ненормално. Но, в България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца. Не знам. Не знам… Всичко това е могло да бъде спряно още през 2022 година. А и можеше изобщо да не се случи...", написа Трифонов.

Чудех се аз какво ли си мисли бащата на застреляното 15 годишно момче. Дали още вярва на този Калушев, който най-вероятно, е убил горкото дете? Чудех се аз какво ли си мисли сега баща му и видях видео, в което той казва, че не си е променил мнението. И продължава да вярва на този, дето се е провъзгласил за “лама”, явно е педофил, не ми се мисли какво е правил със сина му и след това го е застрелял. И човекът продължава да му вярва.

Е, това тотално ме сащиса, шокира ме и още се опитвам да го асимилирам.

И докато се опитвах да приема всичко това, изведнъж попаднах на интервю на майката на другото застреляно момче, която с доста хладнокръвен тон и доста спокойно обясни, че сега бързала да даде това интервю, за да можела на другия ден да оплаче сина си.

И аз реших, че или аз съм се побъркал или тия хора абсолютно са се побъркали. И снощи, наистина се побърках.

Появи се трета майка, която в интервю, съвсем спокойно, разказа как сина ѝ като петнайсет годишен е имал сексуални контакти с въпросния Калушев, че когато той правил секс със сина ѝ, в него се изливала божествената енергия, която излизала през фонтанелата на детето ѝ. Знам, че това, което ви разказвам звучи напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки нормален човек като мен отказва да го приеме. Но истината е такава.

Нямам никаква представа, абсолютно никаква представа, защо родителите на тези деца се държат така. Как и по какъв начин този педофил е успял да ги омае. Какво става в техните души, в какво вярват, но те явно нямат абсолютно нищо общо със средностатистическия българин, който би направил всичко за децата си и е готов да умре за тях.

Всичко това е могло да бъде спряно още през 2022 година. А и можеше изобщо да не се случи, ако няколко човека от ППДБ не бяха позволили това да се случи и не го бяха протекционирали и финансирали в годините.

Сега, скъпи приятели, ние трябва да си извадим поука. И трябва без никакви скрупули и с всички възможни средства да направим така, че тази гнусотия никога повече да не се повтаря!”, се казва още в позицията на Трифонов.