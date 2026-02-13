IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Официално: Антон Славчев подаде оставка като шеф на КПК

13.02.2026 | 10:30 ч. 5
БГНЕС

В началото на днешното пленарно заседание в НС стана ясно, че щефът на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев е подал оставка. Заявлението е подадено в парламента с дата 11 февруари.

След гласуване депутатите приеха оставката с 203 гласа "за".

ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех.

Оставката на Славчев е по-скоро формална, тъй като в края на януари депутатите закриха КПК.  Славчев обаче остана начело на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Двете комисии са дъщерни на КПКОНПИ, която депутатите разделиха на две преди три години, но така и не дописаха законите за тях, нито попълниха съставите им. Славчев беше зам.-председател на комисията от 2018 г., но я ръководеше от 2022 г. след оставката на председателя Сотир Цацаров, пише "24 часа".

 

