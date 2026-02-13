IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев запази институционалния акаунт на Фейсбук страницата си като президент

На Запад и в САЩ акаунтите се предават на следващия, който заема поста

13.02.2026 | 16:45 ч. 41
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Румен Радев, който подаде оставка като президент преди месец, запази  официалната си страница във Фейсбук. Тя беше активно използвана по време на деветте години от мандата му като държавен глава. В същото време настоящият президент Илияна Йотова комуникира чрез официален профил с приблизително 43 хиляди последователи.

Любопитно е, че във Фейсбук профила на Радев все още седи и връзката към сайта на президентската институция. 

Международната практика по отношение на социалните акаунти за комуникация на управници и лидери по света показва различен подход.

Как е по света?

В Съединените щати например официалните профили на институциите – като президентския акаунт @POTUS и първата дама @FLOTUS се предават на следващия, който заема поста, заедно с натрупаната аудитория.

Публикациите на предишния президент се архивират и остават публично достъпни като исторически запис.

Примерът от Франция е сходен - официалните профили на Елисейския дворец представляват президентската институция, а при смяна на държавния глава каналите за комуникация остават същите и  започват да публикуват дейността на новия президент, независимо дали това е бил Франсоа Оланд или Еманюел Макрон.

На острова също - комуникацията на британското правителство се води през официалните канали на 10 Downing Street. При смяна на премиера акаунтите не се “вземат“ от напускащия политик — те остават към институцията и започват да отразяват работата на следващия министър-председател.

Официалният акаунт @Pontifex, използван от папата, също се предава на всеки следващ глава на Римокатолическата църква.
Когато Бенедикт XVI се оттегля през 2013 г., профилът не остава негов. Той е архивиран, а същият акаунт започва да се използва от Франциск. Същото се случи и след кончината на Франциск и избирането на Папа Лъв XIV. Последователите се запазват, защото се приема, че те следват институцията на папството, а не конкретната личност.

Институционалната комуникация остава свързана с длъжността, а не с конкретната личност. Този модел цели прозрачност и равнопоставеност между различните администрации, както и запазване на държавния архив в дигитална среда. / БГНЕС

 

Румен Радев президент социални мрежи технологии страница Илияна Йотова
