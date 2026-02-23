Затвориха софийското летище за няколко часа, утре - също

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари. Причината е ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от летището.

Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ.

От Министерството на отбраната пък твърдят, че самолетите са разположени заради обучение и нямат връзка с напрежението между САЩ и Иран.