Затвориха софийското летище за няколко часа, утре - също

Ще бъдат обслужвани само военни полети

23.02.2026 | 07:55 ч. Обновена: 23.02.2026 | 08:19 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари. Причината е ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от летището.

Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа. 

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ. 

От Министерството на отбраната пък твърдят, че самолетите са разположени заради обучение и нямат връзка с напрежението между САЩ и Иран.

Тагове:

летище васил левски софия
