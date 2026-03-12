ДПС - Ново начало предлага фонд за компенсации заради скъпите горива

Внесохме проект за решение на Народното събрание, с което задължаваме Министерски съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани вследствие на военните действия в Иран, каза зам.-председателят на ПГ на „ДПС – Ново начало“ Йордан Цонев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Основното, което предвиждаме с мерките, е да се създаде фонд, като средствата по него се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и на природния газ. Така средствата ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, обясни Цонев.

Той посочи, че са предвидени мерки за транспортния бизнес, селскостопанския бизнес и за всички страни в икономиката. Предвидена е и възможност Министерският съвет да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници, за да може своевременно да реагираме на тази задълбочаваща се криза, каза Цонев.

Трябва да реагираме адекватно, още повече след като няколко страни в Европа вече реагираха и приеха пределни цени на горивата. Това, че има служебен кабинет и че влизаме в избори по никакъв начин не трябва да ни остави извън грижата, която трябва да имаме за бизнеса и за хората, допълни Йордан Цонев.

На въпрос дали у нас трябва да има таван на цените на горивата Цонев отговори, че това е непазарна мярка и тя не винаги сработва. На този етап смятаме, че трябва да я избегнем, добави той.

Ако тези мерки се предприемат и това заработи, по-нататък ще видим от какво има нужда. Ако се налага, нашата парламентарна група ще свиква извънредни заседания на Народното събрание по темата, независимо, че сме в предизборна кампания, уточни Цонев.