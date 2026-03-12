Дефицит и недостиг, ако държавата сложи таван на цените при горивата?

Служебният кабинет набелязва мерки срещу поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток.

"Натиск веднага се усети в промяната в цените на горивата. Компаниите, чийто краен продукт се влияе от цената на горивото, ще трябва да променят цените си. Виждаме тенденция към ожесточаване, така че бизнесът трябва да намери начин да преодолее тази трудност", заяви зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата д-р Васил Тодоров в "България сутрин".

Според него

компенсаторният механизъм ще помогне да се намали влиянието върху крайните цени и крайните потребители.

"Надяваме се конфликтът бързо да приключи и да се нормализират цените. При по-дългосрочно продължаване на конфликта загубите за бизнеса ще зависят от реакцията на държавата. Страни в ЕС започнаха да подготвят мерки за компенсиране. Това, което сработи в България с шока в цените на горивата след началото на войната в Украйна, бяха компенсации, а не таван на цените, защото това ще повлияе на обема на доставки", допълни Тодоров за Bulgaria ON AIR.

По отношение на горивата държавата може да интервенира и с данъци и акцизи, посочи гостът.

"Компенсаторният механизъм по отношение на електроенергията повлия добре на цените. Държавата имаше възможност свръхпечалбата да я прехвърли към Фонда за енергийна сигурност. Тук трудно ще може този механизъм да има същия ефект за бюджета. Ще трябва да се ограничат разходите. Бюджетът ще трябва да бъде внимателно направен от правителството", обясни той.

Необходимост от устойчивост и предвидимост в бизнеса

По думите му компенсаторният механизъм трябва да действа поне половин година, за да създаде устойчивост и предвидимост в бизнеса.

"Надяваме се новата власт след изборите да се заеме с Кодекса на труда и член 244, който привързваше минималната работа заплата към средната. Да бъде преразгледан и да бъдат въведени както европейските, така и международните норми за определяне на формула. Дефицит и недостиг биха възникнали там, където държавата сложи тавани на цени, надяваме се да не го прави", изтъкна Тодоров.