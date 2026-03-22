Война за паркоместа пламна в София: Нападат автомобили с яйца СНИМКИ

В София цари "война" за паркоместа, а колите на "пришълци" биват нападани с яйца, плодове и зеленчуци. В столичния квартал "Младост" около блок 493 се разиграва истинска война за паркоместа... срещу "пришълци от провинцията". Шофьори, паркирали в района, системно се посрещат със залпове яйца по колите. Случаите се наблюдават от няколко месеца и вече са подадени няколко сигнала за повредени автомобили.

Тя призовава извършителите да се свържат с нея, за да се намери решение без повредени автомобили:

"Вместо да се хвърля яйце, може да се остави бележка с номер или обяснение."

Публикацията предизвика бурна дискусия. Мнозина осъдиха действието като вандалщина, докато други оправдаваха защитата на блока срещу неканени паркиращи.

"Местата около блоковете са общински и всеки може да паркира там. Недопустима вандалщина", коментира един потребител. Дискусията изобилства и от шеговити реакции като: "С този недостиг на паркоместа ще започнат цели пилета да хвърлят хората."

Проблеми и в "Люлин"

Подобни случаи се наблюдават и в други софийски квартали. В "Люлин" местни жители сигнализират, че сутрин коли на съседни блокове или на работещи биват засипвани с плодове и зеленчуци – сливи, кори от диня и пъпеш, авокадо, круши и дори обелки от картофи.

В "Овча купел" пък неизвестен извършител предприе масова наказателна акция, като наряза гумите на девет автомобила, всички с регистрационни номера от други области.

Растящият брой автомобили в София при ограничен брой паркоместа продължава да води до напрежение и конфликти между шофьорите и местните жители, като използването на храна или вандалски действия става част от "паркинг войните" в столицата.