Хампарцумян: Светът влиза в криза и вече е непредсказуем

KНСБ предлага пакет от мерки заради високите цени. Разумно ли е да има таван на надценките при горивата и основните храни?

Финансистът Левон Хампарцумян заяви пред Bulgaria ON AIR, че "не е работа на КНСБ да се бърка в тези неща". "Глобалните задачи на държавата се решават от правителството и парламента. И двете ги има налични", подчерта той в предаването "Денят ON AIR".

"Това са някакви временни мерки. Не знаем колко дълбока ще бъде кризата, нито колко дълга ще бъде. В най-голям дефицит е времето. Неизвестността е новото нормално. Трябва да се пазим резервите за по-дълго време и да не избързваме с мерките", каза Хампарцумян. Финансистът подчерта, че наливането на средства в бизнеса при всяка смяна на пазарните условия е антипазарно.

"Никой не може да гарантира безсмъртие на бизнесите. Всяка една криза е полезна за оцеляването. Някои бизнеси ще освободят хора, те ще отидат на друго място", посочи гостът на Ганиела Ангелова.

20-те евро помощ за горивата са по-скоро сигнал, че държавата мисли за хората, но те не са таргетирани добре, защото базите данни не са в ред, отбеляза Хампарцумян.

"Ние не знаем кой наистина има нужда от помощ. Не може всички, които не са си подредили нещата, да бъдат вечно с паничката "Дай, дай". В лоши години това е забранено да се прави", изтъкна финансистът. Вчера стана ясно, че дефицитът ни е в най-големите си стойности за последните 20 години.

Хампарцумян коментира, че финансите на държавата ще влязат в оранжевата зона.

"Когато нещата тръгнат да се влошават, много малки въздействия могат да доведат до резки влошавания. От БНБ предупреждават", заяви той. Хампарцумян даде пример, че увеличенията на заплатите и разходите за персонал са станали автоматични, независимо от състоянието на икономиката трябва да плащаме, а това не е устойчиво и не може да издържи дълго време.

"Държавната машина е скъпа и супер неефективна, а в някои случаи - незаконна. Стоят там прокурори, "джуджета" и ни се подиграват, защото били независими. Ама какво им е независимото?! Не може да ги издържаме тези хора", настоя финансистът. Хампарцумян алармира, че светът влиза в криза и вече е непредсказуем.

"Водят се войни. Не знаем Тръмп в какво настроение ще се събуди. Никой не ни пита дали сме готови. Трябва да си изградим институциите, да наблегнем на младото поколение, което трябва да бъде по-образовано и с повече технически умения", апелира той. Ако енергията поскъпне, зеленото копче за инфлационната спирала ще бъде натиснато, предупреди финансистът.

"Дори утре да сключат мир, тези рафинерии, складове и кораби няма изведнъж да се върнат в състоянието преди войната. Ще отнеме месеци, може и година. Големите индустриални инсталации не са като пералните в къщите ни, там е сложно. Можем да опитаме да си купим време. Трябва да се държим рационално, за да платим по-малка сметка", завърши Левон Хампарцумян.