Ирландка създаде фестивал на козунака в село Бутово ВИДЕО

Джасмин Флитлот живее в селото на 10 години

11.04.2026 | 12:28 ч. Обновена: 11.04.2026 | 13:53 ч.

В павликенското село Бутово се провежда първото издание на Фестивала на козунака. Инициативата идва от ирландката Джасмин Флитлот, която живее в селото от 10 години и решава заедно със своя приятелка Дочка да създаде празник, посветен на традиционния великденски хляб.

Идеята им се ражда около Коледа, когато двете решават, че селото заслужава свой фестивал. “Всички села в Павликени имат фестивали, а ние нямаме. Селото е хубаво и трябва да има нещо за хората тук“, обяснява Джасмин.

Основната цел на фестивала е да покаже, че българските села са живи и в тях има млади хора и дух.

В центъра на събитието е традиционното приготвяне на козунак. Баба Милена, една от най-опитните майсторки в селото, демонстрира класическа рецепта за бутовски козунак заедно със своята 12-годишна помощничка Галена.

Свързани статии

“Пет яйца, половин килограм захар, половин литър мляко, кубче мая, един килограм брашно… и много желание“, казва баба Милена.

Посетителите на фестивала ще могат да разгледат и опитат разнообразие от великденски изделия – козунаци, козуначени рула, питки и боядисани яйца.

Празникът в Бутово съчетава традиции, кулинария и общностен дух, превръщайки селото в място за срещи и споделени великденски емоции.

Великден фестивал на Козунака български села ирландка
