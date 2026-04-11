Ирландка създаде фестивал на козунака в село Бутово ВИДЕО

В павликенското село Бутово се провежда първото издание на Фестивала на козунака. Инициативата идва от ирландката Джасмин Флитлот, която живее в селото от 10 години и решава заедно със своя приятелка Дочка да създаде празник, посветен на традиционния великденски хляб.

Идеята им се ражда около Коледа, когато двете решават, че селото заслужава свой фестивал. “Всички села в Павликени имат фестивали, а ние нямаме. Селото е хубаво и трябва да има нещо за хората тук“, обяснява Джасмин.

Основната цел на фестивала е да покаже, че българските села са живи и в тях има млади хора и дух.

В центъра на събитието е традиционното приготвяне на козунак. Баба Милена, една от най-опитните майсторки в селото, демонстрира класическа рецепта за бутовски козунак заедно със своята 12-годишна помощничка Галена.

“Пет яйца, половин килограм захар, половин литър мляко, кубче мая, един килограм брашно… и много желание“, казва баба Милена.

Посетителите на фестивала ще могат да разгледат и опитат разнообразие от великденски изделия – козунаци, козуначени рула, питки и боядисани яйца.

Празникът в Бутово съчетава традиции, кулинария и общностен дух, превръщайки селото в място за срещи и споделени великденски емоции.

