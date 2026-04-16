Военни колони на НАТО минават през България от днес до 22 април

Военни колони на НАТО ще преминават през България от днес до 22 април. Те са част от планирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), съобщиха от Министерството на отбраната.

Свързани статии МО: Военна техника пътува към Хасково

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

През последните дни по родните пътища върви и друга военна техника, която е свързана с провеждащи се учения.