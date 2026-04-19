Популярният млад актьор Берк Йозгюр гласува в Истанбул

Един от главните изпълнители в култовия сериал "Доктор в друг живот" Берк Йозгюр дойде да гласува в избирателната секция в района Авджълар в Истанбул, тъй като притежава и българско гражданство.

Берк Йозгюр заяви, че за първи път гласува на българските избори.

"България е родината на баща ми. Аз съм роден тук, но харесвам България, защото е родината на баща ми. Ходил съм много пъти в България, особено харесвам Пловдив", заяви той специално за БТА.

Свързани статии Най-дългия избирателен списък в Турция се намира в Чорлу

"С удоволствие гласувах днес, защото имам двойно гражданство и това е една важна привилегия за мен", добави той.

Свързани статии В Истанбул от сутринта се извиха опашки за гласуване

Актьорът каза, че сестра му също има българско гражданство.

Свързани статии В Анкара до 14 ч. са гласували 550 души

Берк Йозгюр нашумя и с ролята си в телевизионен сериал по Нетфликс.

Изселниците, които чакаха на опашката, за да гласуват, си направиха снимки с младия изпълнител, който се гордее с корените си.

Бащата на Берк Йозгюр е футболистът Несим Йозгюр.

Докъм 14 часа в Истанбул са гласували около 4 хиляди избиратели

Това е по данни на изселническите организации.Истанбул,

В района на Истанбул са разкрити общо 7 секции, две от които са в генералното консулство на България в Истанбул, където се гласува само на хартиен носител. Останалите са в районите Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер, Есенюрт и Гебзе, Коджаели.

Най-голям досега е броят в Аджълар, където са гласували 950 души, следват Есенюрт, където са гласували 700 души, и в Гебзе, на азиатския бряг на Истанбул - също 700 души.

В Бахчелиевлер са гласували около 680 души, а в Байрампаша са гласували около 590 души.

По-малко са в генералното консулство - около 300 души.

Навсякъде гласуването протича нормално.

В обедните часове в Авджърал се увеличи броят на младите хора, дошли за да гласуват.

Председателят на общинската организация на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в Авджълар Селчук Гьок посети изборната секция в района. На въпрос за целта на посещението той каза, че в района на Авджълар има много членове и симпатизанти на НРП.

"Дойдох, за да им пожелая успех на вота", каза той.