Кибератака остави МС и МЕУ без интернет

Министерството на електронното управление и Министерският съвет останаха без интернет вследствие на кибератака, научи NOVA.

От МЕУ уточниха, че въпреки прекъсването на връзката, системите функционират нормално и ситуацията се следи в реално време.

Към момента и двата правителствени сайта работят.

По-рано именно МЕУ съобщи, че няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията, както и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден.

Временният ситуационен център за киберсигурност към МЕУ следи ситуацията в реално време.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 часа до полунощ.

Безпроблемно работят 99,5% от машините за гласуване, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха още от МЕУ.

Регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1% от всички машини. Няма срив на машинното гласуване, няма данни за системен проблем.

България е сред страните с най-висока надеждност на машинното гласуване, показват данните от предходните избори.

Делът на технически неизправности тогава е бил около 2%, което се счита за изключително ниско ниво в международната практика, където диапазон между 2% и 4% е напълно нормален. В този контекст настоящите стойности са значително под обичайните.