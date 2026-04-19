IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Кибератака остави МС и МЕУ без интернет

В момента и двата правителствени сайта вече работят

19.04.2026 | 18:55 ч. 5
Снимка: Пиксабей

Министерството на електронното управление и Министерският съвет останаха без интернет вследствие на кибератака, научи NOVA.

От МЕУ уточниха, че въпреки прекъсването на връзката, системите функционират нормално и ситуацията се следи в реално време.
Към момента и двата правителствени сайта работят.

По-рано именно МЕУ съобщи, че няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията, както и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден.

Временният ситуационен център за киберсигурност към МЕУ следи ситуацията в реално време. 

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 часа до полунощ.

Безпроблемно работят 99,5% от машините за гласуване, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха още от МЕУ. 
Регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1% от всички машини. Няма срив на машинното гласуване, няма данни за системен проблем.

България е сред страните с най-висока надеждност на машинното гласуване, показват данните  от предходните избори.

Делът на технически неизправности тогава е бил около 2%, което се счита за изключително ниско ниво в международната практика, където диапазон между 2% и 4% е напълно нормален. В този контекст настоящите стойности са значително под обичайните.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кибератака МС МЕУ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem