Слави Василев, ПБ: Близо сме до това да имаме 121 депутати

Представителят на “Прогресивна България” Слави Василев даде първи коментар след изборната победа на партията.

В изказване пред БНТ Василев каза, че с гласуването си хората са дали мандат за възстановяване на държавността и демонтаж на олигархичния модел на управление.

“Така че който и да се яви на разговори с нас, ще трябва да се съобразява с “Прогресивна България“. БСП е сред възможните партньори, но нека първо изчакаме и окончателните резултати”, каза още Василев.

Без разговори с Борисов и Пеевски

Той подчерта, че партията на президента при никакви обстоятелства няма да води преговори с Борисов и Пеевски и допълни, че очакват и гласовете от чужбина.

“Смятам, че сме много близко до постигането до исторически резултат и сами да си съставим правителство”, на мнение е Василев.

По думите му, независимо от внушенията, ПБ няма да прави опити да обърне курс към Кремъл.

“Радев няма да бъде Орбан, а българският министър-председател, който отдавна не сме имали; този, който може да бъде българската позиция в рамките на НАТО и ЕС и да не сме вечния „yes-man“, каквито бяхме дълги години при Борисов, каза бъдещият народен представител.