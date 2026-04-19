BGONAIR Live Новини Днес | 161

Слави Василев, ПБ: Близо сме до това да имаме 121 депутати

Радев няма да е Орбан, а български министър-председател

19.04.2026 | 21:08 ч. 17
БГНЕС

Представителят на “Прогресивна България” Слави Василев даде първи коментар след изборната победа на партията.  

В изказване пред БНТ Василев каза, че с гласуването си хората са дали мандат за възстановяване на държавността и демонтаж на олигархичния модел на управление. 

“Така че който и да се яви на разговори с нас, ще трябва да се съобразява с “Прогресивна България“. БСП е сред възможните партньори, но нека първо изчакаме и окончателните резултати”, каза още Василев.

Без разговори с Борисов и Пеевски

Той подчерта, че партията на президента при никакви обстоятелства няма да води преговори с Борисов и Пеевски и допълни, че очакват и гласовете от чужбина.

“Смятам, че сме много близко до постигането до исторически резултат и сами да си съставим правителство”, на мнение е  Василев.

Свързани статии

По думите му, независимо от внушенията, ПБ няма да прави опити да обърне курс към Кремъл.

“Радев няма да бъде Орбан, а българският министър-председател, който отдавна не сме имали; този, който може да бъде българската позиция в рамките на НАТО и ЕС и да не сме вечния „yes-man“, каквито бяхме дълги години при Борисов, каза бъдещият народен представител.

