Крайните резултати в Ловешка област: ПБ печели с 46, 6 %, втори са ГЕРБ – СДС с 20,05 %

БСП с 4,610% , МЕЧ - 4,192 %

20.04.2026 | 11:18 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Районната избирателна комисия (РИК) - Ловеч публикува на сайта си окончателните резултати при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април.

Те показват следното разпределение:

  • "Прогресивна България" – 46,604 %
  • ГЕРБ – СДС – 20,059 %
  • "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) – 6,540 %
  • "БСП – Обединена левица" – 4,610 %
  • МЕЧ – 4,192 %
  • Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 695-ма гласоподаватели.

В 11-и Многомандатен избирателен район – Ловеч за предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Общо 117 кандидати за народни представители се конкурираха за четири места в 52-рото Народно събрание.

