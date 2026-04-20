Сачева към Радев: Доверието, което получавате днес, е голяма отговорност

Понякога резултатите са повече от числа. Те са ясно послание. Това написа депутатът от ГЕРБ Деница Сачева, след като ГЕРБ загуби изборите за 52-ото Народно събрание.
Ето какво още написа тя:
Приемам го - спокойно и с уважение към избора на хората.
Поздравявам първите! Доверието, което получават днес, е голяма отговорност. Надявам се да я оправдаят в интерес на България.
Благодаря на хората в Добрич - за доверието, за разговорите, за честността! Там политиката винаги е била най-истинска за мен.
Благодаря и на екипа ни там - за усилията, за енергията! За това, че не се отказахте, дори когато беше трудно. Това не се вижда в резултатите, но има огромна стойност.
Време е за размисъл. Ще остана ангажирана с каузите, в които вярвам - независимо в каква роля.
Борбата между ГЕРБ и ПП е ожесточена
В първите резултати след каря на вота ГЕРБ бяха втора политическа сила. С напредване на времето обаче ПП-ДБ ги изпревариха, като разликата между двете партии беше минимална.
Последните данни обаче отново отреждат второ място на ГЕРБ, като резултатите са следните:
- "Прогресивна България" - 44,69%
- ГЕРБ-СДС - 13,39%
- ПП-ДБ - 13,21%
- ДПС - 6,2%
- "Възраждане" - 4,35%
- МЕЧ - 3,3%
- "Величие" - 3,15%
- "Сияние" - 3%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,4%
- ИТН - 0,7%