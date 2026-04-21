Пеевски: Избирателите решиха Радев да носи отговорност, поздравявам го

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски коментира изборите, които отредиха на партията четвурто място. "След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен".

"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", се казва още в съобщението на Пеевски, разпространено от партията.

Той добавя, че резултатите от вота са ясен знак за ДПС, че техните избиратели не са се поддали на безпрецедентния натиск.

"Отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села", добавя лидерът.

Пеевски е категоричен, че и в новия парламент партията ще продължи да защитава и подкрепя хората със своите политики в социалната сфера, в регионалното развитие, в земеделието, а също и в местната власт.

"За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор', завърши Пеевски.