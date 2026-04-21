Илияна Йотова: Новото мнозинствои опозицията ще направят сериозна съдебна реформа

Смятам, че новото мнозинство в парламента, и доколкото разбирам и опозицията в него, ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна реформа, добре обмислена, премерени стъпки една след друга, с уважението към цялото юридическо съсловие, и този път препоръчвам искрено да се вслушат в техните позиции и становища. Така Илияна Йотова отговори на въпрос дали изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов трябва да подаде оставка или трябва да се изчака конституирането на нов ВСС.

Илияна Йотова е гост на тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста.

Попитана допуска ли, че Сарафов може да се оттегли сам и трябва ли според нея изборът на нов ВСС и нов главен прокурор да вървят паралелно, Йотова отговори, че това ще решат народните представители. "Но не мога да говоря от името на г-н Сарафов. Въпрос на негова собствена преценка", добави тя.

Висока оценка за главният секретар Георгти Кандев

Държавният глава обяви, че дава много сериозна оценка на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев. Йотова подчерта, че решение на новия вътрешен министър и новото правителство ще бъде дали Кандев да остане на поста си. "Аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал", заяви тя.

В сряда или четвъртък следващата седмица НС ще бъде свикано

Президентът се надява най-късно до събота да излезе поименният списък на новите народни представители, което означава в кратки срокове излизането и в Държавен вестник, т.е. във вторник.

"Имаме всички основания да свикаме Народното събрание. Още повече, аз съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови", каза още Йотова и потвърди, че е твърдо възможно в сряда или в четвъртък следващата седмица да бъде свикано първото заседание на 52-ото Народно събрание.

Вчера тя посочи пред журналисти, че най-вероятно през следващата седмица ще има свикване на Народното събрание, след като бъдат официално обявени резултатите от изборите и имената на избраните 240 народни представители от Централната избирателна комисия.