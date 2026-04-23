Габриела Наплатанова е новият шеф на СЕМ

Галина Георгиева гласува "въздържал се"

23.04.2026 | 13:09 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) на заседанието му днес.

Тя бе предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова, член на СЕМ. Кандидатурата бе подкрепена и от Пролет Велкова, член на СЕМ. Галина Георгиева гласува с "въздържал се".

Мандатът на Симона Велева начело на СЕМ изтече в сряда. Тя пое поста на 22 април 2025 г., когато беше избрана с четири гласа „за“ и един "въздържал се"..

Наплатанова ще заема поста за срок от една година 

Създаването на по-благоприятна медийна среда и повишаване на доверието на обществото към традиционните медии ще е един от приоритетите в предстоящата работа на СЕМ, обяви Габриела Наплатанова.

"Работата ни да продължи в режим на колегиалност, диалогичност и разбира се, ще бъдем прозрачни както досега. Най-вече държа на това - да се възвърне доверието в качествената журналистика", коментира новият председател на СЕМ.

Габриела Наплатанова постави акцент и върху финансовото укрепване на обществените медии.

