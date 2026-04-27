Денков призна: Гюров е основното име, което обсъждаме за кандидат за президент

Акад. Николай Денков потвърди, че от името на Андрей Гюров се спряга за потенциална номинация за кандидат президент, издигнат от ПП-ДБ.

"Това е основното име, което обсъждаме", заяви Денков и направи уточнението: "но самият Гюров в момента е министър-председател. Той каза, че трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса”, обясни акад. Денков.

Бъдещият депутат от ПП-ДБ заяви, че някой се опитва да създаде страшна драма във връзка с това какви са отношенията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Денков каза ясно, че е напълно нормално да има различия между двете партии.

Денков добави, че новото 52 Народно събрание трябва да приеме редовен бюджет за 2026 година, а едва след това идва ред на съдебната реформа.