Проданов: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко

Финансовото състояние на държавата е изключително тежко, каза пред Нова тв депутатът от “Прогресивна България” Константин Проданов. Народният представител оглавява и временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Проданов добави, че бюджетният дефицит през май е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро, като освен официалния дефицит съществува и “скрит“ такъв под формата на неплатени фактури и неизвършени разплащания.

Депутатът добави, че в момента се извършват проверки във всички министерства и в следващите дни се очаква да бъдат оповестени данни за сериозни злоупотреби, свързани с обществени поръчки, анекси и авансови плащания.

Според Проданов най-сериозни проблеми има при големите инфраструктурни проекти, включително в пътния сектор и в Националната компания “Железопътна инфраструктура“.

Няма да се намаляват пенсиите

Депутатът отхвърли твърденията, че правителството се стреми да балансира бюджета чрез намаляване на пенсиите. Проданов е категоричен, че правителството ще предприеме мерки в подкрепа на всички граждани.

По повод свое скандално изказване, че “не всички пенсионери ще умрат от глад без две евро”, депутатът коментира, че думите му са били преувеличено интерпретирани.

Според Проданов тежкото състояние на бюджета е резултат от решения, вземани през последните години. Той посочи, че намаляването на държавната субсидия за политическите партии е жест на солидарност, а депутатските заплати ще останат замразени.

В заключение депутатът от ПБ заяви, че заради риска от свръхдефицит управляващите са принудени да предприемат структурни реформи в държавната администрация. По думите му всички министерства анализират незаетите щатни позиции, работещите пенсионери и назначенията по политическа линия.