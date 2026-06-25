Създаден е електронен регистър на дигиталните клубове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Гражданите, общините, институциите и организациите вече могат бързо и лесно да откриват информация за функциониращите дигитални клубове в страната чрез Единния регистър на дигиталните клубове.

Регистърът съдържа информация за местоположението и контактите на над 1000 дигитални клуба, създадени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Неговата цел е да улесни намирането на най-близкия или най-подходящ клуб, както и свързването с наставниците, които съдействат за включване в обучения, извършват консултации и други дейности за достъп до електронни услуги.

Дейността на изградената мрежа от клубове продължава да се развива активно и след приключване на НПВУ, благодарение на последващо финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) по проекта на Агенцията по заетостта „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица - Компонент 3“. По този начин се гарантира устойчивостта на инвестицията и се осигурява дългосрочна безплатна подкрепа за хората на местно ниво.

Дигиталните клубове са разположени основно в народни читалища, обществени библиотеки и други публично достъпни пространства. Те предоставят достъп до компютърна техника, интернет свързаност, помощ от наставник, възможности за обучение и самообучение, използване на електронни услуги и повишаване на компетентностите на гражданите в България. Мрежата е насочена към широк кръг потребители, включително възрастни хора, лица с увреждания, хора с недостатъчни дигитални умения и жители на населени места с по-ограничен достъп до цифрови ресурси.

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Единният регистър е достъпен с обновяващи се данни в реално време през прозореца по-долу. За максимално улеснение на потребителите в горната част на таблицата са активирани удобни филтри по „Община“ и „Населено място“, чрез които можете да намерите само клубовете във Вашия регион с един клик.

Ако използвате мобилно устройство или искате да разгледате регистъра в пълен екран за по-лесно филтриране, натиснете ТУК.

Създаването на Регистъра е част от усилията за повишаване на публичната информираност относно възможностите, които предоставя мрежата от дигитални клубове, и за насърчаване на дигиталното включване на гражданите в цялата страна.