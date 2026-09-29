Идва зима: Очаква ли ни глобална енергийна криза?

Европейската комисия призова страните членки да предприемат мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия, за да бъде ограничен натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

"България не използва толкова газ, колкото Западна Европа, за производството на електричество, така че резервите в това отношение не са много. Възобновяемите източници до голяма степен са природен фактор и са нещо, което е непредсказуемо. Заместването на производството с въглища е възможно, но при нас използването на газ за производството на електричество не е голямо. Не знам къде биха могли да са тези резерви за намаляване на използването на газ, освен на използването на електричество там, където газ се използва в промишлеността", каза председателят на Балканската и Черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев в "България сутрин".

По думите му проблемите с въглеродните емисии са "други".

"Проблемът със запълването на газохранилищата е в две посоки - в първата е, че фючърсите на цените на газа бяха по-ниски от тези, които са в момента. Няма стимул за компаниите да купуват газ и да го съхраняват, като след това ще го продават на по-ниска цена и на загуба. И втората причина е, че имаме изместване на доставките от тръбен газ към втечнен газ в европейски и глобален аспект. За България също се отнася. Естествено е да няма стремеж към запълване на газохранилищата, но в последно време като че ли фючърсите започват да се увеличават", допълни Кънев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан до каква степен е запълнено газохранилището в Чирен, той отговори:

"В по-голяма степен, отколкото в Европа. Но "Булгаргаз" и другите доставчици ритмично снабдяват страната, имат договори за доставка на газ за следващите месеци. Имаме и дългосрочен договор с Азербайджан".

"Ако зимата бъде много студена, може и да има проблеми заради войната в Близкия изток, Персийския залив и спрените доставки от Катар. Но ние знаем, че не сме зависими от тези доставки, проблемът е с увеличаването на цените. В момента цените са доста високи - около 83 на мегават час, с тенденция да се увеличават.

Нашата цена на електроенергията не е толкова свързана с цената на газа, но на общия фон и това, което се случва на борсите, цената на електричеството зависи от цената на газа. Възможни са екстремни ситуации и ако има много студена зима и е необходимо да се доставят големи количества газ, това може да предизвика сътресения", подчерта гостът.

Кънев поясни, че Западна Европа също не е зависима от доставките на газ от Персийския залив.

"Вярва се на това, което Тръмп говори, че Ормузкият проток ще бъде отворен и всичко ще бъде нормално, но в крайна сметка нещата продължават, мерки не се вземат. Ако се вземат мерки, най-вероятно ще бъдат под формата на ваучери, които се раздават, но не се знае по какви критерии и на кого точно ще се дават", коментира още той.