Киберексперт: Дигиталната среда прави хазарта все по-достъпен

Дигиталната среда прави хазарта все по-достъпен за младите, а границата между социалните мрежи и хазартното съдържание става все по-трудна за разпознаване. Това каза киберекспертът Мирослав Митев, част от проекта RiskLab за превенция на хазартната зависимост, в студиото на "България сутрин".

Според него основният акцент трябва да бъде върху превенцията и разпознаването на риска, преди човек да попадне в зависимост.

"Ако преди хазартната зала ни делеше от това да отидем на място дотам или пък да имаме кеш, сега хазартът е на един клик разстояние от нас", обясни Митев в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му социалните мрежи допълнително скъсяват пътя до хазартното съдържание. Чрез платформи като Facebook и Instagram потребителите могат бързо да бъдат насочени към профили на хазартни организации.

"Не може да бъде направена явна или ясна граница между това, което Facebook предлага в своя фийд, и това, което реално хазартните организации търсят", каза той.

Митев подчерта, че младите не трябва да бъдат назидавани, а да виждат реални ситуации, в които могат да разпознаят собственото си поведение.

"Нашата цел е между импулса да направиш стъпката и реалното действие, да има една по-голяма пауза", заяви киберекспертът.

Сред практическите мерки той посочи ограничаването на известията от социалните приложения и физическото дистанциране от телефона, когато той не е необходим. Важен сигнал е моментът, в който фокусът се измества от ежедневието към случващото се в дигиталната среда и следващото залагане.

"За мен най-важният момент е точно паузата между импулса и действието. Човек сам да се спре".

Според Митев при разпознаване на проблем младите могат да потърсят помощ от близки, училищен психолог или специализирани институции, като основната цел на RiskLab е да покаже къде се намира рискът и как той може да бъде ограничен още преди да се стигне до зависимост.