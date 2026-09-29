Пеевски поиска изслушване на Демерджиев в НС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с официална позиция, разпространена от пресцентъра на партията, в която заяви, че иска изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев в пленарна зала.

"Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил”, се казва в позицията на Пеевски.

"Но искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти. Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър. Затова, за да се гарантира пълна прозрачност и възможност за осветяване на фактите и обстоятелствата, ПГ на ДПС ще внесе в Народното събрание предложение за изслушване на Иван Демерджиев, министър на МВР във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем, заради анекс по договора за изработването на личните документи и за притежаваните или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, чрез които притежават общо 411 имота (7 апартамента и над 400 земеделски земи в Пловдивска област) на стойност около 16,3 млн. лв., за които има внесени сигнали до прокуратурата, по които няма движение”, се казва в позицията.

Лидерът на ДПС добавя, че има второ предложение, което също е внесено в деловодството на НС - да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.