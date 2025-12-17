22 млн. евро "зелени" средства в израелски оръжейни компании: войната като устойчива инвестиция

"Бърз, сигурен и смъртоносен". Така Elbit Systems описва най-новата си система за минохвъргачки за бойни коли, Ballesta. Това е само едно от най-новите оръжия, произведени за най-големия им клиент, израелската армия, разположена в ивицата Газа от терористичната атака, извършена от милициите на Хамас на 7 октомври 2023 г. Elbit произвежда и дроновете Hermes 900 и Hermes 450, предназначени за извършване на прецизни удари срещу вражески цели, като този, който порази конвой от работници на НПО World Central Kitchen в Газа и причини смъртта на седем хуманитарни работници. Или Lanius, интелигентни дронове, предназначени за "лов" на цели в сгради.

Според анализ на данните за този пазар, проведен от EL PAÍS съвместно с други европейски медии, най-малко 25 инвестиционни фонда, налични на европейския пазар, са успели да инвестират в Elbit Systems чрез продукти, класифицирани като "устойчиви".

Само през 2025 г. тези фондове са отделили 22,7 милиона евро за компанията, базирана в Израел, като са използвали финансови инструменти, обозначени като „Член 8“ или „зелени“, т.е. с теоретична цел за устойчиво инвестиране в съответствие с Европейския регламент за разкриване на информация за устойчиво финансиране (SFDR). И операцията се оказа печеливша: цената на акциите на Elbit Systems се удвои от октомври 2023 г.

Други две израелски компании, чиито оръжия са били използвани във войната в Газа, Bet Shemesh Engines Holdings и FMS Enterprise Migun, също са привлекли над половин милион евро чрез този тип финансови инструменти. През 2024 и 2025 г., с напредването на конфликта, инвестициите, класифицирани като „устойчиви“, в трите фирми са се увеличили значително.

Тези данни са част от проучване на инвестициите, които фондове, класифицирани като „устойчиви“ според европейските стандарти, правят в компании, свързани с оръжейния сектор. Проучването, публикувано в сряда от няколко европейски медии, координирани от Voxeurop, разкрива, че от 2021 г. „устойчивите“ фондове – класифицирани като член 8 и член 9 – са утроили инвестициите си в компании като Safran, Airbus, Rheinmetall, Leonardo или BAE Systems. Според данни, извлечени от London Stock Exchange Group, международна платформа за финансова информация, тези инвестиции са се увеличили от 14,5 млрд. евро на 49,8 млрд. евро. Има най-малко 3037 фонда, които поддържат инвестиции, обозначени като „устойчиви“, в някоя от 118-те най-големи оръжейни компании в света. Освен това вътрешни документи на Европейската комисия показват как институциите са възприели реториката на военната индустрия, която представя сигурността и отбраната като незаменими елементи за по-устойчив свят.

От влизането в сила на Европейския регламент за разкриване на информация за устойчиво финансиране (SFDR) през март 2021 г. управляващите активи са длъжни да информират за рисковете и въздействията върху устойчивостта на продуктите, които търгуват в Европа. Има три категории: член 9, или тъмнозелено, с изрична цел за устойчиво инвестиране; член 8, или светлозелено, което се ограничава до насърчаване на екологични или социални характеристики; и член 6, или жълто, което не включва критерии за устойчивост. В средата на тази година комбинираните активи на фондовете, класифицирани като член 8 и член 9, възлизаха на 6,8 трилиона евро, което е повече от брутния вътрешен продукт на Германия.

За да бъде дадена инвестиция считана за устойчива, европейското законодателство постановява, че тя не трябва да нанася значителна вреда на целите за устойчивост. Европейската комисия утвърждава списък с показатели, които могат да повлияят на тази устойчивост: военният сектор се споменава само във връзка с противоречиви оръжия като противопехотни мини, касетъчни боеприпаси, химически и биологични оръжия. Според действащото законодателство останалата част от военното оборудване не се счита за значително вредно. Изключени са например танкове, въоръжени дронове, боеприпаси или огнестрелни оръжия.

Тази нормативна рамка позволява на фондовете да поставят етикета „устойчив“ на компании, които активно участват във войната в Газа или в други конфликти. Фондът BGF Climate Transition на гиганта в управлението Blackrock включва Elbit Systems сред компаниите, към които насочва инвестициите на европейските спестители, както и фондът ESG Optimized на банката VP Bank в Германия, между други. Нито един от запитаните фондове не пожела да отговори на въпросите на това разследване.

Това не е първото съмнение, което поражда европейската система за етикетиране, разработена през 2021 г. в разгара на инвеститорския интерес към устойчиви продукти. Както публикуваха El País и други европейски медии преди година, 43% от европейските инвестиционни фондове, които включват в наименованието си термини като „зелен“, „устойчивост“ или подобни, отделят част от парите си за компании, които печелят от въглища, петрол или газ.

Новият анализ разкрива, че и войната може да се промъкне под чадъра на устойчивостта с аргумента, че без сигурност не може да има устойчиво развитие. Както обобщава Джорди Калво, изследовател в Центъра за изследвания за мира J.M. Delàs, тази ситуация поставя под въпрос цялата европейска стратегия за устойчиви инвестиции:

„Включването на всякаква дейност, включително оръжейната промишленост, под етикета „устойчива“, лишава социалните критерии и критериите за устойчивост от смисъл и ги прави безполезни за гражданите и клиентите, които изискват отговорни инвестиции“.

От влизането в сила на SFDR през 2021 г. отбранителната промишленост работи, за да се представи като сектор, съвместим с устойчивите инвестиции. През октомври същата година Европейската асоциация на аерокосмическите, отбранителните и сигурностните индустрии (ASD) публикува статия, в която се отразява тази стратегия. „Отбраната е ключов компонент на сигурността, а сигурността е предпоставка за мир, просперитет, международно сътрудничество и икономическо и социално развитие“, написа тогавашният генерален секретар Ян Пие.

За да получи достъп до пазара на устойчиви инвестиции, индустрията трябваше да пренесе този дискурс директно към европейските институции, отговорни за регулирането на стандартите и етикетирането на финансовите инструменти. Протоколите от срещите между лобистите от сектора и Европейската комисия, получени от този вестник след дълъг и сложен процес на заявка за достъп до публична информация, показват как това послание е достигнало до сърцевината на изпълнителния орган на ЕС и как част от този дискурс е бил възприет от институцията.

Таксономията, за която говори, е класификацията на ЕС, която определя кои икономически дейности могат да се считат за устойчиви и следователно подлежащи на приоритетно третиране в публичните политики и при насочването на финансовите потоци. В началото на 2022 г. доклад на експерти, които консултираха Комисията по тази таксономия, ясно посочи, че оръжията не трябва да бъдат част от приоритетните сектори, нито да отговарят на критериите, които насочват устойчивите инвестиции. Но тогава дойде руската инвазия в Украйна.

От лобито до официалните европейски документи

След първите движения на танкове на Путин към европейска територия, институциите на ЕС започнаха да проявяват по-голяма склонност да отворят вратата на устойчивите финанси за военната индустрия. Процесът не се случи от само себе си, а лобистките групи изиграха ключова роля, както показват документите, получени за това разследване.

Седмица преди началото на войната, в вътрешно съобщение на Комисията до Европейския парламент се изискваха спешно повече средства за отбранителния сектор. Предвид заплахата, която „разстройва, разделя и предефинира архитектурата на сигурността в Европа“, се посочваше в текста, беше необходимо „да се гарантира, че други хоризонтални политики, като инициативите за устойчиво финансиране, продължават да бъдат в съответствие с усилията на Европейския съюз да предостави на европейската отбранителна промишленост достатъчен достъп до финансиране и инвестиции“.

Една година по-късно Комисията отрази позицията на индустрията в официална бележка на Комисията, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, относно тълкуването на някои технически аспекти на устойчивите дейности: „Комисията признава необходимостта от осигуряване на достъп до финансиране и инвестиции, включително от частния сектор, за всички стратегически сектори, по-специално за отбранителната промишленост, която допринася за сигурността на европейските граждани“.

Този процес приключи през 2024 г. с Европейската стратегия за отбранителната промишленост. В този документ Комисията посочва, че не съществуват правила, които да забраняват инвестициите във военния сектор, и повтаря лозунга, измислен три години по-рано:

„Отбранителната промишленост на Съюза допринася по решаващ начин за устойчивостта и сигурността на Съюза и следователно за мира и социалната устойчивост. В този контекст устойчивата финансова рамка на ЕС е напълно съгласувана с усилията на Съюза да улесни достатъчния достъп на европейската отбранителна промишленост до финансиране и инвестиции. Тя не налага никакви ограничения върху финансирането на отбранителния сектор“.

Според Атия Уорис, експерт по международни финанси към ООН, „правилното твърдение би било обратното: няма устойчивост без мир. Предоставянето на средства, които могат да доведат до незаконни убийства, било то чрез доставка на оръжие или финансова подкрепа, не е сигурност“, добавя тя.

Не липсват критични гласове по този процес дори в самия финансов сектор. Един от тях е Томи Пиемонте, тогавашен генерален директор на малка германска банка. По време на събитие, организирано от Европейската комисия относно новата стратегия за отбрана, в присъствието на представители на ЕС, ръководители на оръжейни компании и представители на големи инвестиционни фирми, той зададе въпроса: „Защо смятате, че е толкова важно за оръжейната индустрия да бъде етикетирана като устойчива?“