Новият 5-годишен план на Китай създава много възможности за "приятелска Сърбия"

През 2025 г. Сърбия и Китай са постигнали значителен напредък. През 2026 г. китайско-сръбското приятелство ще донесе още повече резултати, проекти и инвестиции, особено чрез реализирането на новия петгодишен план на Китай, който създава нови възможности за приятелската страна Сърбия.

Това заяви китайският посланик в Белград Ли Минг. „Вярвам, че през 2026 г. можем да очакваме нови проекти и нови китайски инвестиции в Сърбия“, добави той.

Посланикът подчерта, че Китай и Сърбия са стоманено приятелски държави, които се подкрепят в много области.

„Най-важното е, че уважаваме суверенитета, независимостта и териториалната цялост един на друг. Подкрепяме се на международната сцена. Дълбоко разбираме, че мирът, стабилността и прогресът са ключови“, каза Ли.

Той отбеляза, че преди няколко седмици в Пекин е проведена важна среща, на която е установен 15-ият проект на петгодишния план за икономическо развитие. „Имаме стабилно и непрекъснато развитие, защото на всеки пет години приемаме нови национални планове за развитие. Новият петгодишен план, в рамките на който ще развиваме реалната икономика и производство и ще отворим още повече огромния китайски пазар, започва през 2026 г.“, каза Ли Минг.

Много китайски компании, подчерта той, проявяват интерес да дойдат в Сърбия, като добави, че Китай се нуждае от селскостопански продукти, млечни продукти, ябълки и плодове от Сърбия.

„Вярвам, че можем да работим заедно, да се допълваме и да изградим още по-светло бъдеще“, каза китайският дипломат.

Той оцени, че са постигнати множество резултати в рамките на китайско-сръбското приятелство и че двете страни под ръководството на двамата президенти са на правилния път и са постигнали значителен напредък.

Посланикът припомни, че президентите Си Дзинпин и Александър Вучич се срещнаха два пъти през 2025 г. – в Москва на 9 май по повод отбелязването на Деня на победата и в Пекин на 3 септември. „Въз основа на тези две важни срещи посоката и пътят на развитие на двустранните отношения са ясно определени и нашето сътрудничество се осъществява съгласно насоките на нашите лидери“, каза посланикът, добавяйки, че в Сърбия се реализират много важни китайски проекти, като някои от тях вече са напълно завършени.

Един от тях, припомни Ли, е железопътната линия от Белград до Будапеща. „Частта от жп линията в Сърбия е завършена и предоставя висококачествена услуга на гражданите не само на Сърбия, но и на съседните държави“, каза посланикът.

„Вярвам, че железопътната линия ще допринесе за регионалната свързаност, ще осигури по-добър достъп до икономическо развитие и ще подобри транспорта. Смятам, че северната част на Сърбия, Унгария и други държави ще се възползват значително от нея“, каза Ли, като припомни, че са завършени и много други проекти за високоскоростни железници и мостове. Той добави, че е щастлив, че Новият мост на Сава в Белград също ще намали задръстванията.

Посланикът припомни и проекта за изграждането на най-дългия тунел – Иришки венак, с дължина 3,5 километра, като част от експресния път Нови Сад – Рума по Коридора Фрушка гора.

„Много китайски компании, които проявяват интерес към Сърбия, идват с нови инвестиции, които включват не само инфраструктура, но и области като нова енергия, слънчева и вятърна енергия, минно дело и автомобилна индустрия“, каза китайският посланик.

Той подчерта, че китайско-сръбското приятелство е модел за отношения между държавите.

„Ако такъв модел се развие и сред други страни, вярвам, че светът ще се развива още по-добре“, каза Ли, добавяйки, че е напълно уверен, че през 2026 г. китайско-сръбското приятелство ще донесе още повече резултати, нови проекти и инвестиции. Той подчерта, че Пекин приветства навлизането на сръбски продукти на китайския пазар.

Китайските инвестиции в Сърбия, които могат да се разделят на три категории, са се разширили, каза дипломатът, като добави, че първата категория включва инвестиции в инфраструктура.

„В рамките на инициативата 'Един пояс, един път', Сърбия е една от първите държави, които се присъединиха към тази важна инициатива, стартирана от президента Си Дзинпин. Работихме заедно и реализирахме много инфраструктурни проекти“, каза Ли, припомняйки, че днес благодарение на това можем да видим множество пътища, мостове и железници.

Втората категория, според него, са инвестиции в минно дело и енергетика.

„Zidin Mining и Zidin Koper са двата най-големи износители в Сърбия. Те са инвестирали огромни суми в страната, създали десетки хиляди работни места и осигурили значителни приходи за държавния бюджет“, заяви посланикът. Той добави, че в областта на енергетиката се реализират проекти за вятърна, слънчева и други устойчиви енергии и той очаква през 2026 г. да видим завършването и въвеждането в експлоатация на нови проекти за възобновяема енергия.

Третата категория са частни инвестиции от Китай в индустрията за производство на автомобилни части, каза посланикът, добавяйки, че очаква през 2026 г. нови инвестиции от китайски компании в автомобилната индустрия. „Надявам се допълнителни инвестиции да дойдат в Сърбия, търсейки възможности в секторите на високите технологии, здравеопазването, биотехнологиите и други високотехнологични индустрии“, каза той, цитиран от БГНЕС.