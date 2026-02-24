Близките на Байдън се тревожат, че нелечимият рак го прави още по-крехък

Близкото обкръжение на президента Джо Байдън са обезпокоени, че 83-годишният демократ показва напрежението от лечението на рака, докато все още се появява публично.

Байдън е планирал да пътува до Южна Каролина в петък, за да се опита да спаси първите в страната предварителни избори на Демократическата партия в щата Палмето, нещо, за което президентът лобираше след победата си там през 2020 г., която го изведе до номинацията на демократите.

В понеделник Washington Post съобщи, позовавайки се на двама бивши служители на Байдън и един избран демократ, че 46-ят президент понякога е изглеждал по-уморен в личните си ангажименти през последните седмици.

Те отдават това на диагнозата на Байдън - рак на простатата в четвърти стадий, който е с метастази в костите - нещо, което медицинските експерти считат за "нелечимо“.

През май офисът на Байдън обяви, че е диагностициран с рак, а през октомври демократът завърши курс на лъчетерапия в Penn Medicine Radiation Oncology във Филаделфия, който беше част от лечението.

По време на първоначалното съобщение, офисът му заяви, че ракът е получил оценка 9 по скалата на Глийсън - по скала от 6 до 10, което означава, че е сред най-агресивните и може да се разпространи в други части на тялото му - обикновено гръбначния стълб.

"Ако гръбначният стълб е увреден от туморните метастази, е напълно възможно да си счупите гърба, просто като станете от леглото по грешен начин“, каза един експерт пред Washington Post.

Джералд Денис, професор по изследвания на рака на простатата в Шипли в Медицинския факултет към Бостънския университет, каза, че не лекува Байдън, но е "много тъжен за него и семейството му“.

"Това е много болезнен и труден етап от болестта“, сподели специалистът.

Приятели, интервюирани от американското изздание, казаха, че бившият президент не им е дал актуална информация за здравето си.

Друг източник каза пред Washington Post, че Байдън остава "насърчен и позитивен относно прогнозата си, предвид положителния му отговор на лечението“.

Помощници на Байдън добавят, че 83-годишният се справя добре - работи върху мемоарите си и изгражда своята фондация и президентска библиотека.

Миналата седмица дъщерята на Байдън Ашли сподели снимки на баща си, присъстващ на вечеря за набиране на средства за Управителния съвет на президентската библиотека на Байдън в Лонгвуд Гардънс, ботаническа градина, разположена извън Филаделфия.

Миналата седмица демократът беше засне да пътува и с влак между Вашингтон и Уилмингтън, Делауеър.

Поради възрастта си - и независимо от диагнозата му за рак - бившият президент няма много време да затвърди наследството си.

Той напусна поста, като върна ключовете на президента Доналд Тръмп - като много демократи се ядосаха, че не се отказа от президентската надпревара през 2024 г. по-рано, за да даде шанс на кандидата на демократите, вицепрезидентът Камала Харис.

Обявяването на диагнозата му за рак предизвика спекулации, че има по-широко прикриване на здравословното му състояние, тъй като цели книги, включително "Първородният грях“ на Алекс Томпсън, които са хроникирали физическия и психическия му упадък, докато е на поста.

Други президенти от последните десетилетия, които напуснаха поста си с лоши резултати в анкетите, имаха време да променят общественото възприятие.

Друг президент с един мандат, демократът Джими Картър, който почина на 100-годишна възраст през 2024 г., имаше това, което се смята за един от най-успешните пост-президентски мандати.

Републиканският президент Джордж У. Буш, който напусна поста си под огромна критика заради войната в Ирак, в момента е известен с работата си с ветерани от Войната срещу тероризма, картините си и приятелските си отношения с първата дама Мишел Обама.